Sorge um Puka Nacua: Der Receiver der Los Angeles Rams verletzt sich ausgerechnet bei der letzten Offensivaktion des Spiels. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Puka Nacua und die Los Angeles Rams bangen um ihren Star-Receiver. Der 25-Jährige zog sich beim 20:13-Erfolg gegen die Washington Commanders am Sonntag eine Knieverletzung zu.

Besonders bitter: Nacua verletzte sich bei der letzten Offensivaktion der Partie. Der Passempfänger erhielt bei einem Laufspielzug an der gegnerischen 35-Yard-Linie den Ball und erzielte noch fünf Yards Raumgewinn, ehe die Partie beendet war.

Puka Nacua hat sich wohl am Knie verletzt Puka Nacua hat sich wohl am Knie verletzt © IMAGO/ZUMA Press Wire

Nach ersten Erkenntnissen von ESPN und NFL-Insider Mike Garafolo befürchten die Rams keine Kreuzbandverletzung. Das Ausmaß der Blessur soll allerdings erst eine MRT-Untersuchung am Montag klären.

NFL: Nacua-Ausfall wäre ein herber Verlust für Rams

Für Los Angeles wäre ein längerer Ausfall ein harter Schlag. Nacua zählte gegen Washington mit 14 Catches für 150 Yards zu den überragenden Spielern der Begegnung. Zugleich stellte er den Franchise-Rekord für die meisten Spiele mit mindestens zehn gefangenen Pässen ein.

Die Rams treffen am kommenden Spieltag auf die Arizona Cardinals, anschließend steht ihre spielfreie Woche an.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.