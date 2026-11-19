Die NFL bestraft Puka Nacua von den Los Angeles Rams. Für den verletzten Wide Receiver hat die Entscheidung vor allem finanzielle Folgen.

Die NFL hat Puka Nacua von den Los Angeles Rams für drei Spiele gesperrt. Der Wide Receiver habe gegen die Verhaltensrichtlinien der Liga verstoßen, teilte die Liga am Donnerstag mit. Nacua steht bereits verletzt auf der Injured-Reserve-Liste und kann die Sperre während dieser Zeit verbüßen.

Damit verpasst er zunächst keine zusätzlichen Spiele. Allerdings erhält er für die drei Partien kein Gehalt – die Sperre kostet ihn Berichten zufolge rund 950.000 US-Dollar. Der Star-Receiver erholt sich derzeit von Verstauchungen zweier Bänder im Knie und einer Verletzung des Großzehengrundgelenks.

Puka Nacua soll eine Frau gebissen haben Puka Nacua soll eine Frau gebissen haben © IMAGO/ISI Photos

NFL: Schwere Vorwürfe gegen Nacua

Hinter der Sperre steht ein Vorfall, bei dem Nacua eine Frau gebissen und eine antisemitische Bemerkung gemacht haben soll. Die Frau reichte im März eine Zivilklage ein. Nacua bestritt die Vorwürfe, begab sich danach in eine Entzugsklinik.

Laut Reporter Tom Pelissero warnte die Liga Nacua, dass ihm bei einem weiteren Verstoß zusätzliche Strafen bis hin zum Ausschluss aus der NFL drohen.

Nach dem Spiel der Rams gegen die San Francisco 49ers in Woche 14 kann seine Sperre aufgehoben werden. Ob er dann gesund ist, bleibt offen.

Auch wenn Nacua danach auf der Verletztenliste bleibt, kann er ab Woche 15 wieder sein Gehalt beziehen. In sieben Saisonspielen fing er 70 Pässe für 715 Yards und vier Touchdowns. Hinzu kommen sieben Läufe für 41 Yards und ein weiterer Touchdown.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.