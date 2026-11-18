Bei den New England Patriots wächst nach mehreren Rückschlägen der Druck auf Mike Vrabel. NFL-Insider zeichnen ein düsteres Bild von der Lage des Super-Bowl-Finalisten.

Hartes Expertenurteil zu den New England Patriots! Nach zwei deutlichen Niederlagen, zuletzt einer 10:35-Pleite gegen die Detroit Lions in München, und der Knöchelverletzung von Quarterback Drake Maye zeichnen US-Insider ein verheerendes Bild vom Super-Bowl-Teilnehmer aus dem Februar.

ESPN-Insider Dan Graziano sprach am Mittwoch von einem „totalen Zusammenbruch“ und berichtete: „Die Stimmung ist nicht gut.“ Maye fällt auf unbestimmte Zeit aus, es besteht der Verdacht auf eine Fraktur im Knöchel.

Bei den New England Patriots ist nach der Klatsche von München Krise angesagt Bei den New England Patriots ist nach der Klatsche von München Krise angesagt © IMAGO/GEPA pictures

NFL-Experten sehen New England Patriots in schlechtem Zustand

Grazianos Kollege Jeremy Fowler sieht Probleme, die über den Ausfall des Quarterbacks hinausgehen. „Vrabel ist dafür bekannt, eine Teamkultur und eine kampfstarke Defense aufzubauen. In beiden Bereichen zeigen sich Risse im Fundament“, erklärte er.

Verletzungen, fehlende Tiefe im Kader und der bisher enttäuschende Auftritt von Wide Receiver A.J. Brown hätten zur schwierigen Lage beigetragen. Brown sollte den produktiven Stefon Diggs ersetzen, kam bislang aber nur viermal zum Einsatz und wusste auch aufgrund einiger Drops noch seltener zu überzeugen.

Aussagen von Mike Vrabel alarmieren Experten

Für Fowler wiegt eine Beobachtung besonders schwer: Vrabel hatte am Montag eingeräumt, dass die Lions mehr Einsatz gezeigt hätten als seine Mannschaft. „Das hört man selten über ein von Vrabel trainiertes Team“, sagte der Insider. Die Patriots hätten in den vergangenen zwei Wochen „orientierungslos und uninspiriert“ gewirkt. Auch gegen die Green Bay Packers hatte New England zuvor mit 27:45 verloren.

In der vergangenen Saison hatten die Patriots noch den Super Bowl erreicht, dort aber gegen die Seattle Seahawks verloren. Schon damals gab es Fragen, ob die starke Bilanz auch auf einen vergleichsweise leichten Spielplan zurückzuführen war. Nun steht New England bei fünf Siegen und fünf Niederlagen.

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Rückschritt in Offense und Defense

Maye hatte bereits vor seiner Verletzung Mühe, an seine frühere Sicherheit anzuknüpfen. Seine elf Interceptions bedeuten schon jetzt einen persönlichen Karrierehöchstwert.

In der Defense fiel New England bei den zugelassenen Yards vom achten auf den 22. Platz zurück. Auch Pro-Bowl-Cornerback Christian Gonzalez konnte nicht an seine Leistungen anknüpfen.

Neben Brown bleibt auch Neuzugang Romeo Doubs bisher hinter den Erwartungen zurück. Der Receiver unterschrieb einen Vierjahresvertrag über 68 Millionen US-Dollar. Aktuell fällt er mit einer Schulterverletzung aus.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.