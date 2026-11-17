Die Jacksonville Jaguars dominieren in der NFL und verstärken sich noch einmal deutlich. Die breite Masse in den USA interessiert das aber kaum.

Trevor Lawrence lächelte ins Publikum, schnappte sich sein Cap und ging in die Kabine. Der Quarterback der Jacksonville Jaguars war nach dem 40:23 bei den Tennessee Titans äußerlich kaum freudig erregt. Inzwischen ist das Gewinnen auch schon zur Normalität geworden.

Die „Jags“ haben bereits sieben Siege in neun Partien eingefahren und gehören zu den besten Mannschaften der NFL. Der Super Bowl winkt sogar erstmals in der Geschichte der Franchise. In den USA wecken die Dominatoren aber kaum Interesse.

Pro Heimspiel schauen in dieser Spielzeit nur 41.700 Zuschauer zu. Das ist im ligaweiten Vergleich der letzte Platz. Selbst wenn man die beiden Spiele in London mit 61.300 und 82.400 einbezieht, bleibt die Rote Laterne beim Titelanwärter.

Zum Vergleich: Die Dallas Cowboys belegen die Spitze mit 87.900 Fans pro Partie. Zur Wahrheit gehört auch, dass das heimische EverBank-Stadium umgebaut wird und nicht die volle Kapazität verfügbar ist. In der kommenden Saison geht es sogar komplett nach Orlando. Doch bekannt für riesigen Ansturm war die Franchise nie.

NLF: Jacksonville Jaguars fliegen unter dem Radar

Erst 1995 kamen die Jaguars im Rahmen der Vergrößerung der Liga in die NFL, gemeinsam mit den Carolina Panthers. Zwar gab es seitdem immerhin neun Playoff-Teilnahmen, doch ganz große Erfolge konnte die Franchise nie verbuchen. Ohne große Tradition und Meisterschaften oder herausragende Stars flogen die Herzen der Menschen eher anderen Teams zu.

Jacksonville ist mit den rund 1 Million Einwohnern zwar die bevölkerungsreichste Stadt in Florida und ein echtes Paradies genau dort, wo der St. John’s River auf den Atlantik trifft. Doch andere Standorte wie New York, Houston, Los Angeles oder Chicago sind deutlich größer.

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Travis Hunter ist ein ganz besonderer Spieler bei den Jacksonville Jaguars Travis Hunter ist ein ganz besonderer Spieler bei den Jacksonville Jaguars © IMAGO/Icon Sportswire

Weil in den USA die Aufmerksamkeit auf andere gerichtet ist, gehen die Verantwortlichen längst einen Sonderweg. Seit 2013 tragen sie regelmäßig mindestens ein Spiel pro Saison in London aus. Zuletzt wurde der Vertrag bis einschließlich 2027 mit der englischen Metropole verlängert. In dieser Saison liefen die Jags bereits zweimal in London auf.

Eigentümer Shad Khan hat großes Interesse am Markt in Großbritannien und hat sich sogar die exklusiven Vermarktungsrechte auf der Insel gesichert. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren sogar Gerüchte darüber, dass die Franchise dauerhaft nach London umziehen könnte.

Dabei gäbe es auch in den USA für viele Football-Fans gute Gründe, für die Jaguars zu sein. Aktuell macht es bei kaum einem Team so viel Spaß, zuzuschauen. Und das liegt nicht nur an den immer noch sommerlichen Temperaturen von mehr als 20 Grad.

Jaguars? „Das kompletteste Team der Liga“

Spielmacher Trevor Lawrence befindet sich seit Wochen in Topform. Gegen die Titans warf er mehr als 300 Yards und kam auf drei Touchdowns. Mit Travis Hunter haben die Jags zudem ein echtes „Einhorn“ in den eigenen Reihen. Er spielt als einziger Star der Liga sowohl in der Defense als Cornerback als auch in der Offense als Receiver und blühte zuletzt immer mehr auf. Gegen die Titans fing er mal wieder eine Interception.

Die Bosse wissen um die gute Ausgangslage und gingen zuletzt sogar All-In. Die drei Defensiv-Stars Jordan Davis, Jessie Bates und Davon Godchaux kamen alle am letzten Tag der Trade-Deadline. Gegen die Titans mussten Davis und Bates noch nicht einmal spielen. Die Trades hinterließen in der Liga Eindruck.

Trevor Lawrence führt die Jacksonville Jaguars an Trevor Lawrence führt die Jacksonville Jaguars an © IMAGO/IPS

Gleich mehrere Experten sehen die Jaguars nun sogar als Topfavorit an. Mark Schlereth analysierte bei Fox Sports: „Sie sind schon ein Super-Bowl-Anwärter ohne die Neuzugänge gewesen. Aber mit ihnen sind sie das erst recht. Sie werden noch mehr Ballgewinne forcieren. Und da sind sie ohnehin sehr gut.“

Pete Prisco fügte bei CBS an: „Sie sind jetzt das kompletteste Team der gesamten Liga. Die Defensive wird noch einmal ein neues Level erreichen. Aber auch die Offensive kommt vor allem beim Passspiel in Schwung. Trevor Lawrence ist für mich auch im Rennen um die MVP-Krone. Sie haben keine große Schwächen.“

Lawrence im Rennen um den MVP-Titel

Im Schnitt lässt die Defensive nur 16 Punkte pro Partie zu. Nur die Minnesota Vikings sind dort besser (14,0). Auch die 91 erlaubten Yards durch Läufe pro Begegnung bringen die Jags in dieser Kategorie in die Spitzengruppe.

Weil auf der anderen Seite die Offensive auch abliefert, hat das Team in neun Saisonspielen 125 Punkte mehr gemacht als der Gegner. An diese Marke kommt keine Mannschaft annähernd heran. Auch deshalb wird Spielmacher Lawrence sogar als kommender MVP gehandelt.

„Ich wusste schon immer, dass er auf diesem Niveau spielen kann und ich habe das Gefühl, dass er noch mehr zu bieten hat. Und das denken wir alle“, sagte Receiver Parker Washington: „Ich freue mich also für ihn, und er wird weiterhin so großartig spielen.“

Lawrence selbst fügte an, dass Coach Liam Coen ein Grund für die starken Auftritte sei. „Ich fühle mich einfach sehr wohl bei dem, was wir tun, und habe großes Vertrauen. Ich weiß, was wir tun. Ich habe das Gefühl, dass ich selbst und unsere gesamte Offensive – aber auch ich und der Trainerstab – alle an einem Strang ziehen. Ich weiß, was wir erreichen wollen.“

Den Super Bowl sprach der Anführer nicht aus. Doch längst ist klar, dass das Mega-Event realistischer denn je ist. Die Aufmerksamkeit dürfte sich immer mehr auf die Dominatoren richten.