Das Monday Night Game der NFL geht knapp an das gebeutelte Team aus Los Angeles.

Nach dem schlechtesten Saisonstart seit mehr als 25 Jahren haben die Los Angeles Chargers den Bann in der National Football League (NFL) gebrochen. Die Kalifornier setzten sich im Monday Night Game mit 23:20 bei den Baltimore Ravens durch, es war für den Klub der erste Sieg seit dem 21. Dezember 2025.

In der Saison 2000/01 waren die Chargers, damals in San Diego zu Hause, mit elf Niederlagen in die Saison gestartet. Diesmal gelang nach acht Pleiten die Wende.

„Es war bisher natürlich ein schwieriges Jahr, aber die Art und Weise, wie die Jungs jeden Tag ihre Arbeit angehen – sie sind echte Profis, und ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein“, sagte Chargers-Quarterback Justin Herbert bei ESPN: „Wir haben eine großartige Truppe in der Kabine.“

Herbert blieb ohne Touchdown-Pass, brachte nur zwölf Würfe für 129 Yards an den Mann. Einmal schaffte er es selbst in die Endzone. LA (1:8) ist abgeschlagen Letzter in der AFC West, Baltimore (4:6) Schlusslicht der AFC North. Für die Ravens, die zuletzt Quarterback Lamar Jackson wegen einer Daumenverletzung verloren hatten, war es die fünfte Niederlage in Folge.