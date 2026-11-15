NFL-Star jubelt in München wie Michael Olise

Beim NFL-Spiel in München jubelt Patriots-Cornerback Christian Gonzalez wie Michael Olise. Auch Amon-Ra St. Brown feiert wie ein Bayern-Star.

Beim NFL Munich Game (JETZT im LIVETICKER) sind die Spieler des FC Bayern München in aller Munde – zumindest ihre Jubelgesten.

Christian Gonzalez von den New England Patriots ließ sich nach einer gelungenen Interception im zweiten Viertel gegen die Detroit Lions von Michael Olise inspirieren. Der Cornerback führte seine Finger an Schläfe und Mund und imitierte damit die markante Jubelgeste des Bayern-Stars, mit der dieser regelmäßig seine Tore feiert.

Christian Gonzalez 🤝 Michael Olise 🤫👈 pic.twitter.com/eogbgHrcMC — FC Bayern München (@FCBayern) November 15, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Zuvor hatte Lions-Quarterback Jared Goff einen Pass auf Amon-Ra St. Brown anbringen wollen. Doch Gonzalez durchschaute das Vorhaben, fing den Ball ab und sorgte damit für einen besonderen Moment in der Allianz Arena.

NFL Munich Game: Musiala trifft St. Brown

Im ersten Viertel hatte sich auch Lions-Receiver St. Brown an einem Bayern-Profi orientiert. Nach seinem Touchdown formte der Deutsch-Amerikaner vor den frenetischen Zuschauern mit überkreuzten Fingern ein „M“ – so wie sonst Jamal Musiala jubelt.

Vor dem Kickoff hatten sich St. Brown und Musiala, der das NFL-Spektakel als Zuschauer vor Ort verfolgt, am Spielfeldrand sogar kurz ausgetauscht und gemeinsam für die Kameras posiert.