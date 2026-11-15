Triumph für St. Brown: Lions dominieren Patriots

Nach einem spektakulären Touchdown des umjubelten Deutsch-Amerikaners hat Detroit beim NFL-Spektakel in München leichtes Spiel.

Sein Heimspiel wurde zu einem Triumphzug: Football-Superstar Amon-Ra St. Brown hat mit einem spektakulären Auftritt den Detroit Lions den Weg zu einem überzeugenden Sieg im „Munich Game“ der NFL geebnet. Nach einem frühen, atemraubenden Touchdown des Wide Receivers gewannen die „Gastgeber“ aus der Auto-Metropole das sechste reguläre Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden 35:10 (21:3) gegen die New England Patriots.

St. Brown erzielte vor 70.255 Zuschauern noch einen weiteren spektakulären Touchdown und kam auf insgesamt 98 Yards Raumgewinn, Teamkollege Jamyhr Gibbs (2 Touchdowns) brachte es als Running Back und Receiver sogar auf 252 Yards.

Durch den fünften Erfolg in Serie zogen seine Lions in der ultra-engen NFC North mit den Chicago Bears (beide 7:2 Siege) gleich und liegen weiter auf Playoff-Kurs. Die Patriots, die Quarterback Drake Maye früh wegen einer Verletzung verloren, müssen mit einer Bilanz von 5:5 um die Teilnahme an der „Postseason“ bangen.

Bei der Mannschaftsvorstellung wurde St. Brown die Ehre zuteil, als letzter aufs Feld zu laufen – er tat dies unter ohrenbetäubendem Jubel und mit Deutschland-Fahne. Es dauerte nicht lange, ehe er Detroits Fans endgültig in Ekstase versetzte: Den ersten Drive der Lions schloss er nach einem kurzen Pass von Quarterback Jared Goff mit einem unwiderstehlichen Spurt über das halbe Feld zum Touchdown ab – danach zeigte er den Vier-Finger-Jubel von Bayern Münchens Jamal Musiala, den er vor dem Spiel getroffen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt war Maye schon nicht mehr einsatzbereit: Bei einem Sack von Detroits Abwehr-Hüne Aidan Hutchinson erlitt der Quarterback der Pats eine Knöchelverletzung – Hutchinson wiederum verletzte sich bei der Landung nach dem folgenden Jubelsprung am Knie.

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New England war danach offensiv limitiert, weil Ersatz-Quarterback Tommy DeVito kaum einen Pass zum Mann brachte und der sechsmalige Super-Bowl-Champion zumeist auf Laufspielzüge zurückgreifen musste. Detroit ließ sich auch von zwei Interceptions von Goff im zweiten Viertel nicht aus dem Rhythmus bringen. Bei seinem zweiten Touchdown im dritten Viertel wurde St. Brown nach dem Fangen des Balls von den Teamkollegen mit vereinten Kräften in die Endzone geschoben.

Das nächste und dann siebte reguläre Saisonspiel in Deutschland findet im kommenden Jahr wieder in Berlin statt, auch 2029 ist die Hauptstadt als Austragungsort vorgesehen. Dazwischen wird 2028 wieder München Gastgeber sein. NFL-Boss Roger Goodell hält künftig sogar zwei Spiele pro Saison in Deutschland für möglich: „Das ist etwas, was wir in Erwägung ziehen“, sagte er am Wochenende.

In München war nicht zu übersehen, dass die NFL in der Stadt ist. Die elf „Fan Pubs“ der Franchises mit Marketingrechten für Deutschland waren proppenvoll, die Innenstadt unübersehbar von Fans auch aus den USA bevölkert. Die Lions als Gastgeber hatten sogar eine rund 300 Meter lange Fan-Meile aufgebaut – mit einer großen Bühne, auf der am Samstag auch St. Brown mit seiner deutschen Mutter und seinem amerikanischen Vater umjubelt wurde.