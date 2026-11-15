Plötzlich sieht die Allianz Arena ganz anders aus

Nächster Rückschlag für die New England Patriots: Nach Drake Maye ist das Spiel in München auch für A. J. Brown vorzeitig gelaufen.

A. J. Brown hat sich beim NFL-Spiel der New England Patriots gegen die Detroit Lions in München (10:35) verletzt. Der Wide Receiver humpelte am Sonntag im vierten Viertel mit einer Verletzung an der Oberschenkelrückseite in die Kabine. Zunächst war seine Rückkehr fraglich, wenig später wurde klar, dass er nicht mehr ins Spiel zurückkommt.

Vor seinem Aus hatte Brown zwei Pässe für 27 Yards gefangen. Der Receiver war nach zwei verpassten Spielen wegen Knie- und Knöchelproblemen ins Team zurückgekehrt. Für ihn ist es der nächste verletzungsbedingte Rückschlag in seiner ersten Saison bei den Patriots.

A. J. Brown verletzte sich in München A. J. Brown verletzte sich in München © IMAGO/PFA

NFL in München: Auch Maye und Hutchinson verletzt

Bereits zuvor hatten sich bei einer einzigen Aktion zwei weitere Spieler verletzt. Patriots-Quarterback Drake Maye zog sich bei einem Sack von Lions-Verteidiger Aidan Hutchinson eine Knöchelverletzung zu und schied aus.

Hutchinson verletzte sich beim anschließenden Jubel am Knie und konnte ebenfalls nicht weiterspielen. Am End gewann Detroit mit 35:10.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.