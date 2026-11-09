Die New England Patriots haben in der NFL die Generalprobe für das Gastspiel in München völlig verpatzt. Vor allem Quarterback Drake Maye enttäuscht.

Die New England Patriots haben in der NFL die Generalprobe für das Gastspiel in München völlig verpatzt. Das Team um Quarterback Drake Maye verlor gegen die Green Bay Packers mit 27:45 und erlebte ein Spiel zum Vergessen.

Der 24 Jahre alte Maye warf in der ersten Halbzeit drei Interceptions. „Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ich habe das Gefühl, dass ich in den Momenten, in denen wir die Chance hatten, wieder ins Spiel zu kommen, diese zunichte gemacht habe“, sagte Maye nach der vierten Niederlage im neunten Saisonspiel selbstkritisch.

Drake Maye (r.) enttäuscht Drake Maye (r.) enttäuscht © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Billie Weiss

NFL: Patriots treffen in München auf die Lions

Die Patriots, Zweiter der AFC East, treffen am kommenden Sonntag in der Münchner Allianz Arena auf die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Footballstar Amon-Ra St. Brown. Für New England ist es nach 2023 das zweite Gastspiel in Deutschland. Vor drei Jahren war das Team aus Foxborough in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts angetreten. In München trägt die NFL nach 2022 und 2024 zum dritten Mal ein Hauptrundenspiel aus.

Die Lions kommen mit einem 19:9 bei Außenseiter Miami Dolphins im Rücken nach München. „Es war ein guter Sieg für uns. Wir wollten ein bisschen mehr scoren, aber wir haben gewonnen und jetzt geht es nach Deutschland“, sagte St. Brown bei RTL. Es sei sein „erstes Profispiel in Deutschland, ich freue mich sehr.“

Lions-Quarterback Jared Goff fand St. Brown achtmal, der Wide Receiver sorgte für 86 Yards Raumgewinn. Detroit hat nach acht Spielen sechs Siege auf dem Konto.