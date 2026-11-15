Die NFL kommt zum dritten Mal nach München. Die Greenkeeper des FC Bayern stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung.

Am Sonntag gastiert die NFL zum dritten Mal in München. In der Allianz Arena treffen die New England Patriots und die Detroit Lions aufeinander.

Weil die verschiedenen Sportarten unterschiedliche Bedingungen erfordern, müssen die Verantwortlichen der NFL und des FC Bayern viel Aufwand betreiben, um das Stadion an die Anforderungen anzupassen.

Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions beim Training in München Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions beim Training in München © IMAGO/Eibner

Vor allem die Rasenfläche führte in der Vergangenheit zu Diskussionen und ist auch dieses Jahr ein Thema. So mussten beispielsweise das Spielfeld für die beiden Endzonen verlängert und die Fußballtore abgebaut werden.

Rasen wird vollständig ausgetauscht

Was innerhalb von zwei Wochen aufgebaut wurde, muss nach dem Spiel zügig rückgängig gemacht werden. Denn: Bereits fünf Tage nach dem Munich Game spielt der FC Bayern sein Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Dazu sagt Nick Pappas, der für den NFL-Rasen zuständig ist: „Den Rasen zu dieser Jahreszeit in der kurzen Zeit wieder vollständig anwachsen zu lassen, ist eine ziemlich große Herausforderung. Deshalb ist es für sie besser, den Rasen einfach auszutauschen.“

Deshalb wird die gesamte Rasenfläche nach dem NFL-Spiel vollständig ausgetauscht. Der Abbau des alten Rasens beginnt laut Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth bereits am Sonntagabend.

Trotz des engen Zeitplans zeigt sich Muth zuversichtlich. „Wir wissen, dass das in der kurzen Zeit gut funktionieren wird“, erklärte er Ende Oktober.

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Rasen-Diskussionen in der Vergangenheit

Bereits nach den letzten beiden Auftritten der NFL in Deutschland sorgte der Rasen für Diskussionen.

Im April 2023 beklagte der damalige Bayern-Profi Leon Goretzka beispielsweise: „Wir haben schon alle die längsten Stollen, die erlaubt sind. Trotzdem ist es schwierig.“ Im Sommer stellte der Rekordmeister schließlich auf einen stabileren Hybridrasen um.

Wie aufwendig der Wechsel zwischen den Sportarten sein kann, zeigte sich auch in Frankfurt. Nach zwei NFL-Spielen im November 2023 musste der stark beanspruchte Hybridrasen ausgetauscht werden. Der kurzfristig verlegte Naturrasen sorgte anschließend monatelang für Probleme. Beim DFB-Länderspiel gegen die Niederlande im März 2024 sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann sogar von einer „Katastrophe“.

In München zeigte die Umstellung dagegen Wirkung: Beim zweiten NFL-Gastspiel 2024 blieb eine vergleichbare öffentliche Rasendebatte aus. Nach der Partie wurde der Untergrund dennoch erneuert.