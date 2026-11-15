St. Brown verletzt? „Das wird er ignorieren“

Vor dem NFL Munich Game zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots ist Miriam Brown voller Vorfreude. Bei SPORT1 spricht die Mutter von Amon-Ra St. Brown über die besondere Atmosphäre, ihre Ticketanfragen und die Verletzung ihres Sohnes.

Für Miriam Brown ist das NFL Munich Game (Hier geht’s zum LIVETICKER) ein ganz besonderer Tag. Vor dem Duell zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots fiebert die Mutter von Lions-Star Amon-Ra St. Brown dem Kickoff entgegen. Im Gespräch mit SPORT1 rund zwei Stunden vor dem Kickoff verriet sie, wie groß ihre Vorfreude ist und wer aus der Familie im Stadion dabei sein wird.

„Ich konnte es gar nicht erwarten, ich konnte auch nicht gut schlafen, bin früh aufgewacht und habe zu allen gesagt: ‚Ich fahre schon einmal‘“, erzählte Brown. Nach einem Kaffee machte sie sich bereits um 9.30 Uhr mit der U-Bahn auf den Weg zum Stadion. Dort traf sie auf zahlreiche Fans, die schon Stunden vor Spielbeginn unterwegs waren.

Miriam Brown spricht kurz vor dem NFL Munich Game über ihre Vorfreude Miriam Brown spricht kurz vor dem NFL Munich Game über ihre Vorfreude © SPORT1

NFL Munich Game: Wesentlich höhere Ticketanfrage

„Wahnsinn, diese Atmosphäre zu erleben, ist ein Geschenk“, schwärmte sie. Nervosität verspüre sie dabei bewusst nicht: „Ich bin gar nicht so aufgeregt, das würde es mir zerstören, ich genieße es einfach.“

Auch bei der Ticketvergabe war einiges zu organisieren. „Meine Anfrage war wesentlich höher als die Tickets, die ich bekommen habe. Wir haben 40 Tickets bekommen, die wir schnell verteilen konnten“, berichtete die Mutter des NFL-Stars.

St. Brown verletzt? „Wird er ignorieren“

Nicht die gesamte Familie ist diesmal vor Ort. Amon-Ras Brüder seien nicht dabei. Dafür unterstützt Vater John seinen Sohn im Stadion.

Die körperliche Verfassung des Lions-Receivers war in den vergangenen Tagen ein Thema, denn er hatte mit einer Verletzung zu kämpfen. Einen Tag vor dem Spiel galt der Deutsch-Amerikaner als fraglich. Miriam Brown gab sich allerdings zuversichtlich und macht eine klare Ansage: „Das wird er heute ignorieren.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.