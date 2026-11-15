Der ehemalige NFL-Superstar Tyrann Mathieu möchte künftig als Coach in Erscheinung treten. Zudem bewertet die Chiefs-Legende den Trade für Josh Downs und schwärmt von Kenneth Walker.

Tyrann Mathieu prägte die NFL über mehr als zehn Jahre als einer der besten Safetys der Liga und kann sich nun eine Rückkehr ins Geschäft vorstellen, allerdings in veränderter Rolle. „Ich möchte ins Coaching einsteigen“, verriet der 34-Jährige bei SPORT1.

Einen genauen Plan verfolge er dabei jedoch nicht. „Ich weiß noch nicht, wie bald das sein wird und ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr sein wird. Aber ich sehe definitiv eine Zukunft, in der ich ein Coach bin“, erklärte Mathieu am Samstag am Rande seines Auftritts als Chiefs-Legende in München.

Tyrann Mathieu gewann mit den Kansas City Chiefs 2020 den Super Bowl Tyrann Mathieu gewann mit den Kansas City Chiefs 2020 den Super Bowl © IMAGO/Newscom World

Der „Honey Badger“ hatte seine Karriere vor der vergangenen Saison überraschend beendet, obwohl er bis zuletzt als einer der besten Spieler auf seiner Position gegolten hatte. Während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison unternahm er bereits erste Schritte für seinen neuen Karriereplan.

„Habe mich immer als verlängerter Arm der Coaches verstanden“

Bei den Kansas City Chiefs, mit denen Mathieu 2020 den Sieg im Super Bowl gefeiert hatte, absolvierte er ein Praktikum in der Coaching-Abteilung unter Trainer-Legende Andy Reid, seinem ehemaligen Head Coach.

„Ich war schon immer ein Spieler, der auch viel im Büro der Coaches war. Ich habe mich immer als einen verlängerten Arm der Coaches verstanden“, betonte der Ex-Superstar. „Ich würde deshalb nicht sagen, dass es komisch war“, erklärte er im Hinblick auf die Tatsache, dass er sich statt in der Kabine nun in den Büros der Coaches aufhielt.

DEINE MEINUNG

Mit Blick auf die derzeitige Saison der Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes zeigte er sich optimistisch. Mit sechs Siegen und zwei Niederlagen ist die Franchise auf Playoff-Kurs. Dazu kam vor der Trade-Deadline jüngst Wide Receiver Josh Downs als Verstärkung.

Chiefs-Legende lobt Downs-Trade: „Er ist ein Slot-Dämon“

„Ich habe in meiner Karriere ein paar Mal gegen Josh gespielt – und er ist einfach ein Slot-Dämon. Er ist so schnell und wendig. Und nicht nur in der Offensive – er kann das Spiel auch über Punt- und Kick-Returns beeinflussen“, schwärmte Mathieu, der zwischen 2019 und 2021 drei Spielzeiten für die Chiefs auflief. „Wir haben Patrick Mahomes – und je mehr Hilfe wir ihm zur Verfügung stellen, umso besser kann er spielen. Hut ab vor Brett Veach (General Manager Chiefs, Anm. d. Red.), dass er diesen Trade durchgezogen hat.“

Bereits im Sommer hatten die Chiefs mit der Verpflichtung von Kenneth Walker III einen Coup gelandet. Der MVP des Super Bowls der letzten Saison hat die Offensive der Chiefs für Mathieu auf ein neues Level gehoben: „Er hat es allen bewiesen und einen großen Einfluss in dieser Saison. Jeder, der letztes Jahr die Playoffs der NFL geschaut hat, hat es schon da gesehen bei Seattle“, sagte der „Honey Badger“.

„Das war ein Move von den Chiefs, der gleich symbolisiert hat, dass sie nicht weg vom Fenster sind, sondern auch dieses Jahr einen weiteren Super Bowl gewinnen wollen“, lobte Mathieu die Verpflichtung des Running Backs.