Mega-Comeback - doch dann kommt dieses Field Goal

Shedeur Sanders nutzt seine Chance bei den Cleveland Browns und empfiehlt sich für mehr Spielzeit. Trotz einer knappen Niederlage gegen die New Orleans Saints rückt die Quarterback-Frage wieder in den Fokus.

Shedeur Sanders hat bei seinem ersten Start der Saison ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Quarterback der Cleveland Browns kam bei der 22:23-Niederlage nach Verlängerung gegen die New Orleans Saints auf 297 Passing Yards, zwei Touchdowns und keine Interception.

Der 24-Jährige rückte in die Startformation, nachdem Stamm-Quarterback Deshaun Watson unter der Woche ins Concussion Protocol geraten war. Zwar wurde Watson rechtzeitig vor dem Spiel wieder freigegeben, die Browns entschieden sich dennoch für Sanders als Starter.

Shedeur Sanders überzeugt bei seinem ersten Start in dieser Saison Shedeur Sanders überzeugt bei seinem ersten Start in dieser Saison © IMAGO/Icon Sportswire

Lange tat sich die Offensive schwer. Sanders, Sohn von NFL-Legende Deion Sanders, brachte in der ersten Halbzeit lediglich 38 Passyards zustande und musste insgesamt fünf Sacks hinnehmen. Im Schlussviertel drehte der Spielmacher jedoch auf: Zunächst fand er KC Concepcion zum zwischenzeitlichen Führungs-Touchdown, später führte er Cleveland mit einem starken Drive noch zum Ausgleich kurz vor Ende der regulären Spielzeit.

NFL: Browns-Coach „stolz“ auf Sanders

In der Overtime antworteten die Browns nach einem Touchdown der Saints erneut. Sanders dirigierte sein Team über 67 Yards übers Feld und warf den Anschluss-Touchdown. Die anschließende Two-Point-Conversion zum möglichen Sieg misslang jedoch, sodass Cleveland als Verlierer vom Platz ging.

Browns-Coach Todd Monken stellte Sanders nach der Partie ein starkes Zeugnis aus. „Ich bin wirklich stolz auf ihn“, sagte der Trainer. Besonders beeindruckt zeigte sich Monken davon, wie der Quarterback seine Rolle als Ersatzmann angenommen habe. Obwohl Sanders über Wochen kaum mit der ersten Mannschaft trainierte, sei er stets vorbereitet geblieben und habe seine Chance genutzt.

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Monken hob zudem die professionelle Einstellung des Spielmachers hervor. Sanders arbeite kontinuierlich an seinem Spiel, stelle die richtigen Fragen und unterstütze das Trainerteam durch seine Herangehensweise. Zur künftigen Quarterback-Hierarchie der Browns wollte sich Monken jedoch nicht äußern und vermied eine Festlegung auf die kommenden Wochen.

Trotz der Niederlage dürfte die Leistung die Debatte um die Quarterback-Rolle bei den Browns neu entfachen. Sanders überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und zeigte vor allem in der Crunchtime seine Qualitäten, während Watson bislang keine unumstrittene Saison spielt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.