DK Metcalf sorgt bei der Niederlage der Pittsburgh Steelers für Aufsehen. Sein früherer Trainer Mike Tomlin findet für den Wide Receiver deutliche Worte.

DK Metcalf ist bei der 16:19-Niederlage der Pittsburgh Steelers bei den Philadelphia Eagles in der NFL am Sonntag vom Platz geflogen. Der Superstar rastete aus und versuchte, seinem Gegenspieler Cooper DeJean mit den Fingern ins Auge zu stechen.

Nach dem Vorfall kritisierte ihn sein früherer Trainer Mike Tomlin deutlich. Der heute für NBC tätige Experte warf dem Wide Receiver mangelnde professionelle Reife vor.

Metcalf hatte sich zunächst eine Strafe wegen unnötiger Härte eingehandelt, nachdem er mit mehreren Eagles-Spielern aneinandergeraten war. Im dritten Viertel rastete der Ballfänger dann erneut aus. Nach der zweiten Strafe für unsportliches Verhalten war das Spiel für ihn beendet.

NFL: DK Metcalf rastet aus

„Es ist eine Sache, bei der Leistung Probleme zu haben. Und die hat er zweifellos. Aber es ist eine andere Schande, das noch dadurch zu verschlimmern, dass man mangelnde professionelle Reife zeigt“, sagte Tomlin. Metcalf sei frustriert gewesen und habe Dinge außerhalb der Grenzen des Spiels getan. „Er hat heute die Konsequenzen getragen, aber er wird wahrscheinlich weitere tragen müssen.“ Ob eine Sperre folgt, ist offen.

Metcalf habe ihn „nur knapp verfehlt“, erklärte Eagles-Cornerback DeJean gegenüber Reportern. Er sah die Szene jedoch weniger kritisch als viele andere Beobachter. „Wir haben einfach gegeneinander gekämpft. So etwas passiert im Football“, sagte DeJean. „Es war nichts Verrücktes. Es waren einfach zwei Jungs, die gegeneinander gekämpft haben. Er hat versucht, mich zu blocken, und ich habe versucht, ihn abzuschütteln.“

Sportlich läuft es für Metcalf bislang alles andere als nach Wunsch. In zehn Spielen fing er nur 36 Pässe für schwache 434 Yards und zwei Touchdowns. Gegen die Eagles gelang ihm ein Catch für zwei Yards.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.