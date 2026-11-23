Die Tennessee Titans erleben das nächste Debakel. Das hat einen Eintrag in die NFL-Geschichtsbücher zur Folge. Die eigenen Fans verhöhnen die Titans.

Die Tennessee Titans haben bei den Dallas Cowboys eine historische Pleite kassiert. Das Team von Head Coach Robert Saleh verlor am Sonntag im AT&T Stadium mit 30:51. Cowboys-Quarterback Dak Prescott war an fünf Touchdowns beteiligt.

Wie CBS berichtet, sind die Titans das erste Team der Super-Bowl-Ära, das in drei NFL-Spielen in Folge jeweils mindestens 40 Punkte und 450 Yards zuließ. Dallas kam auf 480 Yards, zuvor hatten die Cincinnati Bengals in Woche acht bei Tennessees Niederlage nach Overtime 43 Punkte und 510 Yards erzielt. Nach der spielfreien Woche neun folgten 40 Punkte und 459 Yards für die Jacksonville Jaguars.

Sogar die eigenen Fans verhöhnen die Tennessee Titans bereits Sogar die eigenen Fans verhöhnen die Tennessee Titans bereits © IMAGO/Icon Sportswire

Titans historisch schlecht

„Das war widerlicher, peinlicher Football“, wütete Saleh. „Das fängt bei mir an. Ich muss das in den Griff bekommen.“ Der Coach fügte sauer an: Wir haben keine andere Wahl, als besser zu werden. Ich meine, verdammt, schlimmer kann es ja nicht mehr werden.“ Linebacker Cedric Gray fügte an: „50 Punkte zu kassieren, ist inakzeptabel.“

Saleh war in den vergangenen Jahren eigentlich für seine Defensivarbeit bekannt. Als Head Coach der New York Jets formte er eine starke Defense. Bei den zugelassenen Yards gehörten die Jets zu den fünf besten Teams. Tennessees einziger Sieg in dieser Saison gelang in Woche sechs gegen die Indianapolis Colts – seither setzte es vier Niederlagen, die Bilanz steht bei 1:9.

Sogar die eigenen Fans verhöhnen das Team bereits seit Wochen und setzen sich immer wieder Tüten auf, damit sie die Spiele nicht sehen müssen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.