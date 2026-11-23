Justin Herbert hat eine Gehirnerschütterung. Den Chargers droht nun ein beunruhigendes Szenario.

Justin Herbert hat bei der 24:27-Heimniederlage der Los Angeles Chargers gegen die New York Jets am Sonntag eine Gehirnerschütterung erlitten und wurde nun in das Protokoll der NFL für diese Verletzung aufgenommen. Das teilte sein Team nach der Partie mit. Herbert durfte deshalb auch nicht mit Medien sprechen. Ob der Quarterback im nächsten Spiel zur Verfügung steht, ist offen.

Gegen die Jets brachte Herbert 15 seiner 21 Pässe für 131 Yards und zwei Touchdowns an, eine Interception unterlief ihm nicht. Bei acht Läufen erzielte er 32 Yards und einen weiteren Touchdown. Die gegnerische Defense sackte ihn sechsmal. Herbert spielte durch und hatte während der Partie keine klaren Anzeichen einer Gehirnerschütterung gezeigt.

Den Chargers gehen die Quarterbacks aus

Für die Chargers war es die neunte Niederlage im zehnten Saisonspiel, zu Hause sind sie nach fünf Partien weiter sieglos. Dabei hatte das Team unter Trainer Jim Harbaugh sowohl 2024 als auch 2025 mit jeweils elf Siegen und sechs Niederlagen die Playoffs erreicht.

Nun droht dem gemeinsam mit den Tennessee Titans schlechtesten Team der Liga der Horror. Denn Herberts etatmäßiger Ersatzmann Trey Lance steht wegen einer Leistenverletzung auf der Injured-Reserve-Liste und fällt damit ebenso aus.

Sollte Herbert tatsächlich gegen die New England Patriots ausfallen, müssten die Chargers auf DJ Uiagalelei zurückgreifen. Er hat bisher in erst einem NFL-Spiel mitgewirkt. In Woche neun wurde der Ersatzmann gegen die Texans in der Schlussphase eingewechselt, als die 22:44-Pleite bereits feststand. Dabei erzielte er bei 2 von 7 erfolgreichen Pässen 24 Yards und einen Touchdown.

DEINE MEINUNG

Herbert gilt in der NFL übrigens als Marathon-Mann. In seiner Karriere verpasste er kaum ein Spiel. Ein gebrochener Finger an seiner Wurfhand musste operiert werden und kostete ihn die letzten vier Spiele der Saison 2023.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.