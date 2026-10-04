Die Seattle Seahawks zählen zu den erfolgreichsten Franchises der NFL. Ein Hauptverantwortlicher ist Präsident Chuck Arnold, der bei SPORT1 erklärt, wie der Sport in Deutschland noch mehr wachsen kann.

Zu Beginn des Jahres kletterten die Seattle Seahawks zurück auf den NFL-Thron. Durch das 29:13 im Super Bowl gegen die New England Patriots holte sich das Team den zweiten Meistertitel der Franchise-Geschichte.

Das freute auch die zahlreichen Fans in Deutschland, denn die Seahawks sind hierzulande seit Jahren eines der beliebtesten Teams. Wie wichtig Deutschland für die Franchise ist, stellte auch Präsident Chuck Arnold in einer Medienrunde, an der SPORT1 teilnahm, heraus.

Die Seattle Seahawks zählen im Deutschland zu den beliebtesten Teams Die Seattle Seahawks zählen im Deutschland zu den beliebtesten Teams © IMAGO/kolbert-press

„Wir haben wirklich sehr viele Fans in Deutschland. Unsere Fans in Deutschland sind sehr passioniert und wir spüren sehr viel positive Energie“, sagte der Präsident der Seahawks.

In der Rolle als einer der wichtigsten Football-Funktionäre der NFL macht sich Arnold viele Gedanken, wie er seine Franchise, die NFL, aber auch die gesamte Sportart anschieben kann. Wie wichtig dafür Deutschland ist, erklärte er SPORT1 ausführlich.

NFL: Seahawks hoffen auf zukünftiges Heimspiel in Deutschland

Ein Ziel ist es zum Beispiel, nach Deutschland zurückzukehren: „Ich wünschte, wir könnten das einfach so entscheiden, denn wir würden sehr gerne erneut in Deutschland spielen, aber leider ist das eben eine Entscheidung der Liga.“

„Wir haben immerhin schon einmal in München gegen Tampa Bay gespielt. Im Spiel waren wir aber das Auswärtsteam“, stellte Arnold heraus: „Wobei man sagen muss, dass in München im Stadion klar mehr Seahawks-Fans waren und es sich wie ein Heimspiel angefühlt hat.“

DEINE MEINUNG

Gerade deswegen würde man in Zukunft sehr gerne ein offizielles Heimspiel austragen: „Die Liga weiß, wie viel wir in Deutschland investieren und ist sehr beeindruckt davon. Deshalb hoffe ich, dass das Einfluss auf mögliche Spiele in der Zukunft haben wird.“

Seahawks bringen Meister-Trophäe und Meister-Ring nach Deutschland

Bis zu einem möglichen nächsten Spiel will die Franchise für ihre Fans aber weiter auf andere Arten präsent sein. So übrigens auch am Rande des nächsten NFL-Spiels in München zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots im November.

Dabei gibt es aus Seahawks-Sicht auch einige Highlights. „Wir werden die originale Super-Bowl-Trophäe nach München bringen. Wir werden aber auch unseren spektakulären Meisterschaftsring mitbringen und wir werden wieder ein eigenes Seahawks-Haus haben, wo Events stattfinden werden“, kündigte der Präsident an.

3:10 SPORT1 Die NFL-Champions zu Besuch in Deutschland

„Klar wird es ein Fest der NFL sein und wir sind ja keins der Teams, die spielen, aber wir als Seahawks wollen für unsere vielen Fans trotzdem präsent sein in der Stadt“, stellte Arnold klar.

Auch deshalb werden die Seahawks wieder zahlreiche Community- und Flag-Football-Events in München veranstalten.

Hier sieht Arnold in Deutschland das größte Wachstums-Potenzial

Gerade in den Aktivierungen durch Flag Football sieht der Seahawks-Präsident Potenzial in Deutschland.

„Ich denke, man sollte junge Leute schon früh zum Flag-Football bringen, damit sie schon im jüngeren Alter an den Sport herangeführt werden. Sie brauchen keine teure Ausrüstung, sondern nur eine Flagge, einen Football und ein Paar Sportschuhe“, sagte Arnold.

Chuck Arnold hat große Visionen für die Zukunft Chuck Arnold hat große Visionen für die Zukunft © Seattle Seahawks

Gelingt es, Kinder schon im jungen Alter an die Sportart heranzuführen, würde auch die langfristige Bindung gestärkt werden: „Wenn sie dann Football im TV sehen, werden sie das Spiel gleich verstehen. Sie wissen dann zum Beispiel, wie es sich anfühlt, einen Touchdown zu erzielen. Anschließend werden sie es auf dem Feld nachmachen wollen.“

„Es liegt in der Verantwortung eines Teams, damit anzufangen, denn die Leute verlieben sich schnell in Teams“, erklärte Arnold: „Die jungen Leute in Deutschland wollen sich mit etwas identifizieren, ein Team, dass sie Spiel für Spiel anfeuern können und auch mit Spielern, die sie toll finden und die zu Vorbildern werden können.“

NFL-Franchise in Deutschland? „Wäre großartig“

Gelingt diese Bindung im jungen Alter, würden die Kinder der Sportart treu bleiben und könnten später noch immer zum „Tackle Football“ wechseln, den der Seahawks Präsident in Deutschland übrigens als „herausragend aufgestellt“ beschreibt: „So viele Vereine gibt es selten (anderswo) auf der Welt.“

Und bekommt Deutschland in Zukunft vielleicht sogar eine NFL-Franchise? Gerüchte über mögliche Expansionen außerhalb der USA gab es ja schon einige. „Das ist eine Frage, die nicht unbedingt von den Teams bestimmt wird, sondern von der Liga. Aber es wäre eine interessante Sache, die man sich genauer ansehen sollte“, erklärte Arnold.

Als SPORT1 ihn anschließend nach seiner ganz persönlichen Meinung fragte, wurde er sogar noch deutlicher: „Ich meine, wenn man die logistischen Aspekte klären und herausfinden könnte, wie es funktionieren könnte, wäre es großartig, wenn es eines Tages eine Möglichkeit gäbe, eine Lösung dafür zu finden.“