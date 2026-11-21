Der Defensive End der Tennessee Titans wird in einem Krankenhaus in Tampa behandelt.

Die Tennessee Titans sind in Sorge um Footballprofi Jaylen Harrell. Der Defensive End des NFL-Teams ist als Fahrgast mit einem Uber verunglückt und liegt in seiner Heimatstadt Tampa/Florida im Krankenhaus. Wie schlimm es den 24-Jährigen erwischt hat, war zunächst nicht klar.

„Gestern war Jaylen Harrell in einen schweren Autounfall verwickelt. Wir stehen in ständigem Austausch mit Jaylens Familie und bemühen uns weiterhin, nähere Informationen zu erhalten“, teilten die Titans am Samstag mit. Sobald es angemessen sei, werde der Klub ein weiteres Update herausgeben.

Harrell hatte sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen, ein Einsatz in dieser Saison wäre nicht mehr möglich gewesen.