Chris Braswell verletzt sich direkt nach dem Kick-off. Nach nur vier Sekunden ist sein Saisondebüt somit vorzeitig beendet.

Der Defensive End der Houston Texans, Chris Braswell, hat sich gleich in seinem ersten Saisonspiel verletzt. Im Duell gegen die Indianapolis Colts kam es bereits nach vier Sekunden zu einem Schockmoment: Beim Kickoff-Return prallte Braswell mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich dabei offenbar eine schwere Knieverletzung zu.

Nach minutenlanger Unterbrechung musste der 23-Jährige schließlich mit dem Kart vom Platz gebracht werden. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, war zunächst unklar. Die Houston Texans bestätigten zunächst lediglich eine Verletzung am rechten Knie.

Chris Braswell wird mit dem Cart abtransportiert Chris Braswell wird mit dem Cart abtransportiert © IMAGO/Icon Sportswire

Erster Touchdown für deutschen NFL-Rookie

Für einen positiven Moment aus Sicht der Texans sorgte dagegen der deutsche Rookie Martin Klein: Er fing den ersten Touchdown in seiner noch jungen NFL-Karriere. Quarterback C.J. Stroud fand den Tight End in den Schlussminuten des dritten Viertels in der Endzone und sorgte so für den 26:3-Endstand gegen die Indianapolis Colts.