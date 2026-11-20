Die Indianapolis Colts ziehen auf der Quarterback-Position die Konsequenzen aus einer enttäuschenden Saison. Daniel Jones muss gehen, Anthony Richardson übernimmt.

Die Indianapolis Colts haben überraschend Quarterback Daniel Jones entlassen. Nach der 3:26-Niederlage bei den Houston Texans am Donnerstag übernimmt Anthony Richardson als Starter. Das gab Head Coach Shane Steichen am Freitag bekannt. Jones war gegen Houston bereits im Schlussviertel ausgewechselt worden.

Erst vor gut acht Monaten hatte Jones nach seinem Achillessehnenriss aus der Saison 2025 verlängert. Für zwei weitere Jahre in Indianapolis sollte er 48 Millionen Dollar kassieren, 35 Millionen Dollar davon garantiert.

Daniel Jones stand am Donnerstag noch auf dem Feld Daniel Jones stand am Donnerstag noch auf dem Feld © IMAGO/ZUMA Press

NFL: Jones warf die meisten Interceptions

Für seine elf Spiele in der laufenden Saison hat Jones sogar schon 49,8 Millionen Dollar kassiert. In diesen Spielen gelangen 1.974 Passing Yards. Bei einer Passquote von 58,4 Prozent warf er sieben Touchdowns und ligaweit die meisten Interceptions (13).

Sollte Jones von keinem anderen Team verpflichtet werden und die Waiver-Liste passieren, bleiben den Colts in der Saison 2026 rund 14,9 Millionen Dollar Dead Cap. 2027 wären es sogar 35,2 Millionen Dollar.

Die Colts stehen bei nur drei Siegen aus elf Spielen. Seit dem Jahr 2020 verpasste Indianapolis durchgehend den Einzug in die Playoffs. Richardson, im NFL-Draft 2023 an vierter Stelle ausgewählt, hatte seinen Stammplatz in der vergangenen Saison an Jones verloren.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.