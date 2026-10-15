Quarterback Jalen Hurts muss eine Zwangspause einlegen.

Die Philadelphia Eagles müssen in der NFL vorerst auf ihren Star-Quarterback Jalen Hurts verzichten. Der 28-Jährige fällt wegen eines oberflächlichen Blutgerinnsels in der Wade für das Spiel gegen die Carolina Panthers am Sonntag aus. Das teilte der Super-Bowl-Champion von 2025 am Donnerstag mit.

Blutgerinnsel stoppt Eagles-Quarterback Hurts

Nach Angaben des Teams hatte Hurts erstmals am 8. Oktober über Beschwerden in der Wade geklagt. Während der Niederlage gegen die Los Angeles Rams vier Tage (20:24) zuvor war ihm ein Gegenspieler auf die Wade getreten. Hurts ließ sich behandeln und absolvierte anschließend zunächst das Trainingsprogramm.

Bei einer Untersuchung am Samstag in London, wo Philadelphia am vergangenen Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars (17:19) antrat, wurde das oberflächliche Blutgerinnsel festgestellt. Die Ärzte sahen zunächst kein Risiko und gaben Hurts für das Spiel frei. Eine Nachuntersuchung am Mittwoch ergab jedoch, dass sich das kleine Blutgerinnsel bewegt hatte. Hurts wurde deshalb für das Duell mit Carolina aus dem Verkehr gezogen. Die Ärzte sollen nun über die geeignete Behandlung entscheiden. „Seine Gesundheit und Sicherheit haben für uns oberste Priorität“, erklärte der Klub.