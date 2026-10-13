Buffalo blockt in der Verlängerung zunächst ein Field Goal und schlägt dann selbst zu.

Dank eines Field Goals von Tyler Bass in der Verlängerung haben die Buffalo Bills einen wilden Schlagabtausch bei den Los Angeles Rams für sich entschieden.

Beim 37:34 holte das Team von Quarterback Josh Allen seinen vierten Sieg im fünften Spiel dieser NFL-Saison. In der Overtime blockten die Bills zunächst einen Field-Goal-Versuch von Rams-Kicker Harrison Mevis und punkteten beim dann folgenden Angriff entscheidend.

Buffalo siegt nach Overtime

Allen trug den Ball einmal selbst in Endzone und warf einen Touchdownpass. Runningback James Cook sorgte für zwei weitere Touchdowns. Er hatte in der Verlängerung aber auch den Ball verloren, was den Rams fast den Sieg beschert hätte.

LA-Quarterback Matthew Stafford kam auf 383 Yards Raumgewinn und warf drei Touchdownpässe. Runningback Kyren Williams brachte die Rams mit seinem Touchdown kurz vor Schluss in die Overtime, dort hatte jedoch Buffalo das bessere Ende für sich.

Für die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Rams läuft es derzeit nicht nach Plan. Mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen hinken sie den eigenen Erwartungen hinterher, der Super Bowl 2027 findet in ihrem Stadion in Inglewood statt.