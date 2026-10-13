NFL-Spektakel! Dieser Overtime-Krimi hat es in sich

Nach der Overtime-Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Buffalo Bills eskaliert die Stimmung auf dem Feld. Alaric Jackson schlägt Bradley Chubb, der anschließend gelassen reagiert.

Alaric Jackson hat nach der 34:37-Overtime-Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Buffalo Bills für einen Eklat gesorgt. Der Left Tackle schlug Bills-Linebacker Bradley Chubb nach dem Ende der Partie am Montagabend mit der rechten Hand ins Gesicht.

Die Szene ereignete sich nahe der Mittellinie, als Spieler beider Teams noch auf dem Feld standen und Trikots tauschten.

Alaric Jackson hat seinen Gegenspieler geschlagen Alaric Jackson hat seinen Gegenspieler geschlagen © IMAGO/Icon Sportswire

NFL-Eklat: Jackson schlägt Chubb ins Gesicht

Jackson hatte zuvor mit Chubb diskutiert, ehe er auf den Pass Rusher zuging und zuschlug. Chubb ließ sich davon nicht provozieren und wurde unmittelbar von Mitspielern zurückgehalten.

„Das sind einfach Emotionen, wissen Sie? Es war ein emotionales und enges Spiel“, sagte Chubb der California Post. „Sie erwischen immer denjenigen, der als Zweiter reagiert. Also habe ich ihn schlagen lassen, meine Teamkollegen haben mich festgehalten und ich bin ruhig geblieben.“

Hat dieser Schlag noch ein Nachspiel?

Der Bills-Profi nannte Jackson im Gespräch nicht beim Namen. „Jemand hat ausgeholt, aber es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, wer das war“, erklärte Chubb. „Es gibt Kameras da draußen. Ich konzentriere mich nur auf die kommende Woche.“

Auch nach einem Gespräch mit Rams-Defensive End Myles Garrett wollte Chubb keinen weiteren Konflikt erkannt haben: „Das ganze Team. Wie gesagt: Es war ein emotionales Spiel, die Gemüter sind hochgekocht. Aber so ist es nun einmal. Wir haben es abgehakt und konzentrieren uns auf die kommende Woche.“

Ob die NFL Jackson für den Schlag bestraft, war zunächst offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.