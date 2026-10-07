Kurz nach seiner Entlassung bei den New York Giants erhält der einstige NFL-Star einen neuen Vertrag für den Trainingskader des Team aus Minnesota.

Nach dem Aus bei den New York Giants hat der einstige Star-Receiver Odell Beckham Jr. die nächste Chance erhalten, wieder in der Football-Profiliga NFL Fuß zu fassen.

Der 33-Jährige wurde von den Minnesota Vikings für ihren Trainingskader verpflichtet. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Giants lösen Beckham-Vertrag auf

Zuletzt stand Beckham wieder einmal ohne Team da. In New York, wo er zu Beginn seiner Karriere zum Star aufgestiegen war, wurde sein Vertrag nach nur drei Saisonspielen aufgelöst. Zur Rückkehr zu den Giants war es Anfang Juni gekommen. In der vorangegangenen Saison war „OBJ“ wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien mit einer Sperre belegt worden und hatte keinen Vertrag erhalten. Im Sommer schlugen dann die Giants zu.

Giants-Headcoach John Harbaugh bedauerte das letztlich enttäuschende Intermezzo: „Ich hätte mir gewünscht, dass er mehr Möglichkeiten bekommt und häufiger auf dem Feld steht. Aber aus welchen Gründen auch immer ist uns das nicht gelungen.“

Super-Bowl-Sieg, dann Kreuzband-Drama

Seinen bislang größten Erfolg feierte Beckham 2022 beim Super-Bowl-Gewinn mit den Los Angeles Rams. Eine im Finale erlittene Kreuzbandverletzung sorgte allerdings dafür, dass er die komplette Saison 2022/23 verpasste.