Besonderer NFL-Rekord bei Lions-Sieg

Jahmyr Gibbs setzt beim klaren Sieg der Detroit Lions über die Arizona Cardinals eine historische Bestmarke. Der Running Back lässt dabei sogar eine Teamlegende hinter sich.

Jahmyr Gibbs hat sich beim 45:21-Sieg der Detroit Lions bei den Arizona Cardinals zum alleinigen NFL-Rekordhalter gekrönt. Der 24-Jährige erzielte im vierten Viertel mit einem 3-Yard-Lauf seinen zweiten Touchdown der Partie und kommt nun auf 58 Karriere-Touchdowns vor seinem 25. Geburtstag.

Damit überholte der Running Back Lions-Ikone Barry Sanders, der vor seinem 25. Geburtstag 57 Mal in die Endzone gelaufen war.

Lions dominieren gegen die Cardinals

Gibbs hat bis zu seinem Geburtstag im März noch mehrere Monate Zeit, seine neue Bestmarke auszubauen. Gegen Arizona dominierte Detroit nach einem punktlosen ersten Viertel und punktete in sieben aufeinanderfolgenden Drives, davon sechs mit Touchdowns.

Gibbs war mit 151 Rushing Yards bei 25 Läufen ein entscheidender Faktor für den klaren Lions-Erfolg.

Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown brachte es derweil auf sechs Catches für 69 Yards, ein Touchdown gelang ihm aber nicht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.