Die Washington Commanders verpassen gegen die New York Giants in der Overtime den möglichen Sieg. Jayden Daniels sorgt bei seinem Comeback mit dem letzten Spielzug für ein kurioses Ende.

Die Washington Commanders und die New York Giants haben sich am Sonntag mit 27:27 nach Overtime getrennt. Washington hatte den Sieg in der Hand, ließ die Uhr aber in Field-Goal-Reichweite ablaufen. Quarterback Jayden Daniels nahm an der 24-Yard-Linie der Giants den Snap, anstatt den Ball zu spiken, setzte er zu einem Lauf an.

Raumgewinn gab es keinen, Daniels blieb zu allem Überfluss noch rund zwei Sekunden lang liegen – und bevor es zu einem weiteren Play kommen konnte, lief die Zeit ab.

Dabei hatten die Commanders kurz zuvor selbst vom nächsten Fehler der Giants profitiert. New Yorks Head Coach John Harbaugh ließ nach der Two-Minute-Warning in der Overtime bei First Down an Washingtons 24-Yard-Linie laufen, obwohl die Commanders keine Timeouts mehr besaßen. Cam Skattebo verlor den Ball, Washington eroberte ihn und Daniels führte sein Team mit zwei Pässen für 29 Yards sowie einem 16-Yard-Run bis an die gegnerische 24-Yard-Linie.

Starkes Daniels-Comeback endet bitter

Daniels feierte nach seiner Ausrenkung des linken Ellenbogens ein eigentlich starkes Comeback, blieb mit dem letzten Spielzug aber ohne Happy End. Der Quarterback lief für 103 Yards und zwei Touchdowns über 38 und 26 Yards.

Washington hatte im vierten Viertel bereits mit 14 Punkten geführt, ehe Jameis Winston die Giants mit drei Touchdown-Pässen innerhalb der vergangenen 15:44 Minuten der regulären Spielzeit zurückbrachte. Zwei seiner Touchdowns gingen an Tight End Isaiah Likely, Malik Nabers stellte den Ausgleich her.

Auch die Giants vergaben zuvor ihre Chance auf den Sieg: Dominic Zvada scheiterte in der Overtime aus 46 Yards und blieb insgesamt bei drei Fehlversuchen. Winston brachte 33 von 54 Pässen für 326 Yards und drei Touchdowns an, verlor jedoch auch einen Fumble. Die Giants setzten in der Anfangsphase zudem J.J. McCarthy ein, der zwei Mal für zwei Yards lief, einen Hand-off spielte und einen wegen einer Strafe annullierten Pop-Pass warf. Washington steht nun bei 1:3-1 und trifft in Week 6 am Montagabend auswärts auf die 49ers, die Giants reisen mit 3:1-1 zum Heimspiel gegen die Saints ran.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.