Das Team des deutsch-amerikanischen Star-Receivers gewinnt gegen die Cardinals. Die 49ers bezwingen auch den Titelverteidiger.

Die Detroit Lions mit dem deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL den dritten Saisonsieg gelandet. Die Lions gewannen dank starker Offensive bei den Arizona Cardinals mit 45:21. Quarterback Jared Goff führte sein Team mit drei Touchdown-Pässen an, St. Brown kam auf sechs gefangene Pässe und 69 Yards Raumgewinn.

49ers bleiben in der NFL makellos

Ihre starke Form unterstrichen die San Francisco 49ers. In einem wilden Duell mit Super-Bowl-Gewinner Seattle Seahawks setzten sich die 49ers knapp mit 32:29 durch und sicherten sich ihren fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Allein 38 Punkte gab es nach sieben Ballverlusten, der höchste Wert in einem NFL-Spiel seit 2017.

Neben San Francisco sind nur noch die Minnesota Vikings (5), die sich gegen die New Orleans Saints durchsetzten (23:13), und die spielfreien Kansas City Chiefs (4) in dieser Saison in der NFL ungeschlagen.

Evans überragt, Greenlaw fliegt raus

Bei den 49ers um Quarterback Brock Purdy überzeugte Neuzugang Mike Evans mit einem Touchdown, sieben gefangenen Pässen und 113 Yards Raumgewinn. Man habe „Härte und Herz“ gezeigt, sagte Evans: „Wir wussten, dass es ein schwerer Kampf wird. Wir haben gezeigt, dass wir ein großartiges Team sind.“

Überschattet wurde die Partie allerdings von einer unschönen Szene im zweiten Viertel: 49ers-Linebacker Dre Greenlaw verpasste Ernest Jones IV offenbar einen Kopfstoß und wurde ausgeschlossen.