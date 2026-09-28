Baker Mayfield verletzt sich bei der Niederlage der Tampa Bay Buccaneers gegen Minnesota am rechten Daumen. Eine MRT-Untersuchung soll Klarheit schaffen.

Die Tampa Bay Buccaneers müssen nach der 16:23-Niederlage in der NFL gegen die Minnesota Vikings um Baker Mayfield bangen. Der Quarterback kugelte sich den rechten Daumen aus, wie Head Coach Todd Bowles nach dem Spiel bestätigte. Eine MRT-Untersuchung am Montag soll klären, wie schwer die Verletzung ist und wann Mayfield zurückkehren kann.

Mayfield verletzte sich kurz nach der Zwei-Minuten-Warnung. Unter Druck von Minnesotas Linebacker Blake Cashman warf der 31-Jährige eine Interception, schlug dabei mit dem Daumen an seinen Gegenspieler und blieb danach schreiend liegen. Anschließend ging Mayfield direkt in die Kabine. Röntgenbilder zeigten nach Angaben der NFL keinen Bruch.

Sorgen um Mayfield

Rookie Jalon Daniels übernahm die letzten Snaps für Tampa Bay. Der Backup-Quarterback warf beim letzten Versuch des Spiels ebenfalls eine Interception. Daniels ist neben Mayfield der einzige Quarterback im aktiven Kader der Bucs. Easton Stick steht im Practice Squad.

In der NFL haben sich in den ersten Wochen mit Jayden Daniels, Jaxson Dart oder Kyler Murray bereits mehrere Spielmacher zum Teil schwer verletzt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.