Die zweite Zeit von Odell Beckham Jr. bei den New York Giants endet abrupt. Der Wide Receiver kam in drei Saisonspielen kaum zum Einsatz und will sich nun offenbar einem neuen Team anschließen.

Die New York Giants trennen sich Berichten zufolge nach nur drei Saisonspielen wieder von Publikumsliebling Odell Beckham Jr. Das berichten die stets gut informierten NFL-Insider Mike Garafolo und Ian Rapoport.

Damit endet Beckhams Rückkehr zu dem Team, das ihn einst gedraftet hatte, schon nach wenigen Wochen, nachdem der Star-Receiver in seinen ersten drei Saisonspielen nach der Rückkehr kaum Akzente setzen konnte.

Odell Beckham Jr. wird nicht mehr für die New York Giants auflaufen Odell Beckham Jr. wird nicht mehr für die New York Giants auflaufen © IMAGO/Icon Sportswire

Nach Informationen von NFL-Insider Jordan Schultz fiel die Entscheidung einvernehmlich. Beckham hofft demnach auf ein Team, das seine Fähigkeiten stärker einbinden kann.

NFL: Beckham Jr. ohne Rolle bei den Giants

Beckham hatte sich im Sommer mit starken Leistungen im Training Camp noch einen Platz im endgültigen 53-Mann-Kader erkämpft. OBJ gehörte zu den letzten Spielern, die den Sprung ins Team schafften, und weckte bei den Fans Erinnerungen an glorreiche Zeiten in New York.

Auf dem Feld konnte der dreimalige Pro Bowler die Hoffnungen jedoch nicht erfüllen. Nach Saisonbeginn fand Beckham kaum in die Rotation, erhielt in den ersten drei Partien lediglich einen einzigen Passversuch und spielte beim 12:7-Erfolg gegen die Tennessee Titans am Sonntag gerade einmal sechs Snaps in der Offensive.

Damit endet die zweite Amtszeit des Receivers bei den Giants enttäuschend. Besonders bitter: Beckham war bei seiner Rückkehr nach New York zum Saisonauftakt von den Fans emotional zurückempfangen worden.

Er gilt bis heute als einer der besten Passempfänger der Franchise-Geschichte und belegt in der ewigen Bestenliste der Giants bei den Receiving Yards den zweiten Platz. Wegen vieler spektakulärer Aktionen in der Vergangenheit hat OBJ in New York Kultstatus. Für mehr als ein kurzes Comeback reichte es nun aber trotzdem nicht.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.