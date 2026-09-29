Giants-Spielmacher Jaxson Dart fällt für den Rest der Saison aus. Nun schnappt sich die Franchise einen Ersatz.

Die New York Giants aus der NFL haben auf die schwere Verletzung ihres Starting-Quarterbacks Jaxson Dart mit der Verpflichtung von J.J. McCarthy reagiert.

Der 23-Jährige wurde am Montag von den Minnesota Vikings nach New York transferiert. Im Gegenzug erhalten die Vikings einen Fünftrundenpick für den NFL-Draft 2027. Dart fällt mit einer Knieverletzung für den Rest der noch jungen Saison aus.

J.J. McCarthy im Spiel gegen die Giants in der Preseason J.J. McCarthy im Spiel gegen die Giants in der Preseason © IMAGO/Icon Sportswire

Giants holen Quarterback McCarthy

McCarthy war im Draft 2024 an zehnter Stelle ausgewählt worden, verpasste seine Rookie-Saison jedoch wegen einer Verletzung am rechten Knie. In der vergangenen Spielzeit kam er für Minnesota als Starter auf eine Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen.

Er sei „wirklich froh, wirklich glücklich und sehr aufgeregt“ über die Verpflichtung von McCarthy, sagte Giants-Headcoach John Harbaugh: „Ich denke, er ist ein starker junger Quarterback.“ Zunächst soll jedoch weiterhin Jameis Winston das Team als Quarterback aufs Feld führen.

Der viermalige Super-Bowl-Sieger aus New York ist mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet.