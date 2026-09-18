Allen überragt: Bills schlagen Lions trotz starkem St. Brown

Mehrere Touchdowns des deutschen Receivers reichen nicht, um Superstar Allen und den Bills den Einzug ins neue Stadion zu vermiesen.

Trotz eines Amon-Ra St. Brown in Topform haben die Detroit Lions in der US-Footballliga NFL ihre erste Saisonniederlage kassiert. Im nächsten Punktespektakel unterlag Detroit im Topspiel bei den Buffalo Bills mit Star-Quarterback Josh Allen 31:41. Der Superstar legte beim ersten Spiel im neuen Stadion seines Teams eine echte Show hin, für die Lions waren hingegen auch zwei Touchdowns von Top-Receiver St. Brown noch zu wenig.

Allen dominiert mit Pass und Lauf

Denn Allen (30) stellte wieder einmal alles in den Schatten. Der Spielmacher warf für 248 Yards und drei Touchdowns, zeigte außerdem einmal mehr seine außergewöhnliche Stärke zu Fuß und lief bei 69 Yards Raumgewinn selbst zweimal in die Endzone. Seinen ersten Touchdown erlief Allen gleich im ersten Ballbesitz der Partie, früh im zweiten Viertel führte Buffalo dank ihm mit 21:0. Sellbst der Verlust von Wide Receiver DJ Moore, der sich an der Schulter verletzte, hemmte die Offensive kaum.

Nach der Verletzung von Moore mussten „andere Spieler einen Schritt nach vorne machen, das haben sie getan“, sagte Alen nach dem Spiel. Detroit habe es seinem Team nicht leicht gemacht, „sind dran geblieben und haben uns einen Kampf bis zur letzten Sekunde geliefert“, so Allen.

St. Brown glänzt, Lions straucheln

Daran hatte neben dem ebenfalls fantastischen Quarterback Jared Goff (327 Yards, vier Touchdowns) vor allem der deutsch-amerikanische Wide Receiver St. Brown einen großen Anteil. Er führte sein Team mit neun gefangenen Bällen für 142 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns an, mit seinem ersten verkürzte er direkt nach der Halbzeitpause auf 17:27. Näher kamen die Lions aber nicht mehr heran.

Während die Bills beim Einzug in ihr neues Highmark Stadium, das rund 2,1 Milliarden US-Dollar gekostet haben soll, den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feierten, besteht bei den Lions weiter Steigerungsbedarf. Schon am ersten Spieltag war der Erfolg über die New Orleans Saints (31:30) nur durchaus knapp in der Verlängerung gelungen. Als nächstes geht es nächste Woche Sonntag (19.00 Uhr MESZ) gegen die New York Jets.