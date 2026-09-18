NFL-Star Mahomes gibt Gesundheits-Update

Patrick Mahomes meldet sich nach seiner schweren Knieverletzung eindrucksvoll zurück. Vor dem Duell der Kansas City Chiefs mit den Indianapolis Colts gibt der Quarterback ein klares Gesundheits-Update.

Patrick Mahomes sieht nach seinem Comeback bei den Kansas City Chiefs keinen Grund mehr, sich große Gedanken um sein operiertes linkes Knie zu machen. Der Quarterback hatte sich im Dezember das Kreuzband und das Außenband gerissen, lief aber beim 31:10 gegen die Denver Broncos am Montagabend beim Season-Opener direkt auf.

Vor dem Heimspiel gegen die Indianapolis Colts am Sonntagabend erklärte Mahomes, sein Bein bereite ihm keine besonderen Probleme. „Ja, ich fühle mich normal. Es ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich. Weil ich so lange keinen Football gespielt habe, tut mir überall sonst alles weh. Das Bein ist deshalb im Moment die geringste meiner Sorgen“, sagte der Chiefs-Star.

Patrick Mahomes feierte nach seiner schweren Verletzung ein erfolgreiches Comeback Patrick Mahomes feierte nach seiner schweren Verletzung ein erfolgreiches Comeback © IMAGO/Icon Sportswire

Mahomes hatte beim ersten Saisonspiel 15 von 27 Pässen für 184 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception angebracht. In der Passing Offense sieht der 30-Jährige dennoch Steigerungspotenzial. Für ihn zählt nach der gelungenen Rückkehr vor allem die schnelle Regeneration.

„Ich freue mich einfach, wieder auf dem Feld zu stehen und zu spielen. Man weiß es erst, wenn man wieder spielt. Ich konnte rausgehen, spielen und fühle mich heute gut. Jetzt geht es darum, ins Eisbad zu steigen oder alles zu tun, was nötig ist, um für Sonntagabend bereit zu sein“, so der Star-Quarterback.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.