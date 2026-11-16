Hartenstein stoppt Niederlagenserie

Isaiah Hartenstein gelingt in der NBA mit Oklahoma City Thunder im Spiel bei den Sacramento Kings die Trendwende.

Isaiah Hartenstein hat mit Oklahoma City Thunder eine Serie von drei Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestoppt. Beim 125:103 bei den Sacramento Kings, die bislang nur eines ihrer 13 Saisonspiele gewonnen haben, gelangen dem 28-Jährigen in 18 Minuten Spielzeit nur drei Punkte.

Allerdings holte Hartenstein auch elf Rebounds für seine verletzungsgeplagte Mannschaft, bei der Shai Gilgeous-Alexander mit 37 Punkten der Topscorer war.

Meilenstein für LeBron James

Superstar LeBron James erreichte beim 131:124 der Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers einen weiteren Meilenstein. Der 41-Jährige verbuchte neben 15 Punkten und sieben Rebounds auch elf Assists. Damit kletterte James in der Liste der besten Vorlagengeber der NBA-Geschichte mit 12.092 Assists an Dirk Nowitzkis ehemaligem Mitspieler Jason Kidd (12.091) vorbei auf Rang drei.

Mehr Vorlagen haben nur zwei nicht mehr aktive Spieler: John Stockton (15.806), der von 1984 bis 2003 ausschließlich für Utah Jazz spielte, und Chris Paul (12.552), der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hatte.