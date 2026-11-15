Das Flugchaos in den USA hat auch Auswirkungen auf die NBA. Die Cavs schonen deshalb alle Stars - und überraschen Dallas dennoch.

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat nach den Querelen infolge des Flugchaos in den USA mit den Brooklyn Nets die nächste Pleite in der NBA kassiert. Die New Yorker verloren bei den Memphis Grizzlies klar mit 110:129, für die Nets setzte es die neunte Pleite aus den ersten zwölf Saisonspielen. Beide Mannschaften kamen nur wenige Stunden vor dem Spiel in Memphis an.

Wagner steuerte nach der stressigen Anreise zehn Punkte, sechs Rebounds und vier Assists bei. Brooklyn wie auch die Grizzlies hatten zuvor in New Orleans gespielt. Auch die beiden Teams waren von dem in den USA gestoppten Flugverkehr betroffen.

Cavs schon alle Stars – und düpieren Mavs

Wie auch die Cleveland Cavaliers. Nach einer langen Heimreise und ohne die gesamte Starting Five siegte die Mannschaft aus Ohio mit 127:117 gegen die Dallas Mavericks. Tyrese Proctor sprang mit seinem ersten Triple-Double in die Bresche, ihm gelangen 24 Punkte, elf Rebounds und zehn Assists.

Die angeschlagenen Stars um Donovan Mitchell und James Harden waren aufgrund der Reiseverzögerungen aus dem Kader genommen worden. Die eigentlichen Starter blieben eine weitere Nacht in Florida, wo die Cavs zuvor bei Miami Heat verloren hatten.