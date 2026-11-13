Der US-Amerikaner Cade Cunningham schreibt beim Sieg mit Detroit Geschichte, Anderson unterliegt mit Charlotte den Phoenix Suns.

Cade Cunningham hat die Detroit Pistons in der nordamerikanischen Basketballliga NBA mit phänomenalen 52 Punkten zum 144:140-Sieg nach doppelter Verlängerung gegen die Washington Wizards geführt – und dabei Geschichte geschrieben: Der 25-Jährige wurde zum ersten Spieler in der Ligahistorie, der 50 Punkte und zehn Assists ohne einen einzigen Ballverlust verbuchte.

„Zwei Verlängerungen – es kam einfach darauf an, wer es mehr wollte und wer noch mehr Kraftreserven hatte“, sagte Cunningham nach dem Match: „Ein großartiger Sieg für uns.“

Karrierebestwert für Cunnigham

Die 52 erzielten Punkte waren für den US-Amerikaner zugleich der Karrierebestwert, zuvor hatte dieser bei 46 gelegen. Zusätzlich kam Cunningham auf insgesamt elf Assists und fünf Rebounds. Die Pistons stehen nach dem zweiten Sieg in Folge auf Rang drei im Osten.

Aus deutscher Sicht gab es kein Erfolgserlebnis: Christian Anderson kam beim 96:101 seiner Charlotte Hornets gegen die Phoenix Suns von der Bank und steuerte 13 Punkte sowie zwei Assists bei. Sein Team, bei dem Dennis Schröder wegen einer Oberschenkelverletzung weiterhin fehlte, konnte er vor der Niederlage aber nicht bewahren. Die Hornets rangieren im Osten derzeit auf Rang zehn.