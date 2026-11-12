Steph Curry fällt vorerst aus. Der 38-Jährige hat sich eine Bauchmuskelzerrung zugezogen. Schlimmere Befürchtungen bestätigen sich nicht.

Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors in der NBA mindestens zwei Wochen fehlen.

Wie die Franchise am Donnerstag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte, hat sich der 38 Jahre alte Point Guard bei der Niederlage gegen die Houston Rockets (108:115) eine Bauchmuskelzerrung zugezogen und wird vorerst ausfallen.

NBA: Curry musste verletzt in die Kabine

Der viermalige NBA-Champion und zweimalige MVP Curry hatte sich am Mittwochabend (Ortszeit) bereits kurz nach Spielbeginn wiederholt an die rechte Seite gegriffen und zunächst versucht, trotz der Schmerzen weiterzuspielen.

Nach einem Dreier schrie er dann vor Schmerzen auf, in der nächsten Auszeit ging es in die Kabine. Schlimmere Befürchtungen bestätigten sich nun nicht.