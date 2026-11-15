Sind diese Philadelphia 76ers überhaupt zu stoppen?

LeBron James überholt Jason Kidd in der ewigen Assist-Liste. Seine Philadelphia 76ers schlagen die Indiana Pacers knapp.

LeBron James hat beim 131:124-Sieg der Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers NBA-Geschichte geschrieben. Der 41-Jährige verbuchte 15 Punkte und elf Assists – und zog damit in der ewigen Bestenliste der Vorlagengeber an Jason Kidd vorbei.

Seinen 12.092. Assist legte James im Schlussviertel für V. J. Edgecombe auf. Vor dem 41-Jährigen liegen in der NBA-Historie nur noch John Stockton (15.806 Assists) und Chris Paul (12.552).

LeBron James siegte mit den Sixers gegen Indiana LeBron James siegte mit den Sixers gegen Indiana © IMAGO/Icon Sportswire

Auch als Scorer setzte James Akzente: Im dritten Viertel erzielte er acht Punkte in Serie, darunter einen Dunk. Am Ende des Spiels stand er bei elf Assists, 15 Punkten und sechs Rebounds.

Jaylen Brown überragt als bester Werfer

Bester Werfer der Sixers war Jaylen Brown mit 31 Punkten, Tyrese Maxey steuerte 27 bei. Philadelphia gewann ohne den aussetzenden Joel Embiid und steht nun bei elf Siegen und drei Niederlagen.

Für Indiana erzielte Pascal Siakam ebenfalls 31 Punkte. Von jenseits der Dreierlinie trafen die Pacers allerdings nur acht ihrer 32 Versuche.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.