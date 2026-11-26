Der Basketball-Weltmeister Moritz Wagner kommt wegen Beschwerden im linken Fuß nur zu einem Kurzeinsatz. Andere deutsche NBA-Profis kassieren Niederlagen.

Verletzungssorgen um Moritz Wagner: Der deutsche Basketball-Weltmeister beendete mit seinen Brooklyn Nets zwar eine Serie von fünf NBA-Niederlagen, er musste beim 104:97-Erfolg bei den Milwaukee Bucks aber nach nur vier Minuten wegen Beschwerden im linken Knie vorzeitig passen. Im selben Knie hatte Wagner im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss erlitten.

Über die Schwere der aktuellen Blessur war zunächst nichts bekannt. „Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn gerade wieder einwechseln, als ich sah, dass er humpelte – da dachte ich mir: Ich muss ihn vor sich selbst schützen“, sagte Nets-Cheftrainer Jordi Fernández: „Er war bereit, alles für sein Team und seine Mitspieler zu geben, aber letztlich habe ich entschieden, ihn nicht mehr aufs Parkett zu schicken. Was genau es ist, kann ich natürlich noch nicht sagen.“

Spielte nur vier Minuten: Moritz Wagner Spielte nur vier Minuten: Moritz Wagner © GETTY IMAGES/AFP/SID/Steven Garcia

NBA: Pleiten für die anderen Deutschen

Wagner erzielte vor seinem Ausscheiden zwei Punkte. Für die anderen deutschen NBA-Profis verlief die Nacht sportlich enttäuschend.

Christian Anderson und Hannes Steinbach kassierten mit den Charlotte Hornets beim 105:107 gegen die Chicago Bulls die sechste Niederlage nacheinander. Anderson kam von der Bank auf 15 Punkte, Steinbach steuerte drei Zähler und drei Rebounds bei. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlte aufgrund einer Oberschenkelverletzung weiterhin. Bei den Hornets stehen vier Saisonsiegen mittlerweile 13 Niederlagen gegenüber.

Auch Isaiah Hartenstein musste sich mit Oklahoma City Thunder geschlagen geben. Trotz der acht Punkte, 16 Rebounds und sechs Assists des deutschen Centers unterlag OKC den Minnesota Timberwolves mit 106:113. Für Oklahoma war es die dritte Niederlage in Serie.