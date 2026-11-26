Das sagt Durant zu seinem historischen NBA-Moment

Das sagt Durant zu seinem historischen NBA-Moment

0:59 Das sagt Durant zu seinem historischen NBA-Moment

Kevin Durant erreicht für die Houston Rockets 33.000 NBA-Punkte. In der ewigen Scorerliste rückt er Kobe Bryant näher.

Kevin Durant hat eine Marke geknackt, die selbst Michael Jordan verwehrt blieb: Der Star der Houston Rockets erreichte gegen die Phoenix Suns als fünfter Spieler der NBA-Geschichte 33.000 Karrierepunkte. Den Meilenstein schaffte er bereits in der ersten Halbzeit.

Mit einem Dreier im zweiten Viertel reihte sich Durant neben LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und Kobe Bryant ein.

Der 38-Jährige kam am Ende auf 20 Punkte und steht nun bei insgesamt 33.006 Zählern in seiner Karriere. Bereits in der vergangenen Saison hatte er Michael Jordan überholt und sich damit Platz fünf der ewigen Scorerliste gesichert. Und der nächste Meilenstein ist bereits in Sicht.

Kevin Durant hat den nächsten Meilenstein in der NBA erreicht Kevin Durant hat den nächsten Meilenstein in der NBA erreicht © IMAGO/Anadolu Agency

NBA: Überholt Durant bald auch Bryant?

Bryant belegt mit 33.643 Punkten Rang vier. Durant fehlen damit nur noch 637 Zähler, um auch an der Lakers-Legende vorbeizuziehen.

Schon vor dem Duell mit seinem Ex-Klub aus Phoenix präsentierte sich Durant in starker Verfassung. Beim 116:104 gegen die Los Angeles Clippers erzielte er mit 32 Punkten seinen bisherigen Saisonbestwert.

Auch in seiner 20. NBA-Saison zählt Durant weiterhin zu den prägenden Spielern der Liga. Im Schnitt liefert er 21,6 Punkte, 5,4 Rebounds und 3,8 Assists pro Partie.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.