Mehr als zehn Milliarden Euro sollen mobilisiert werden.

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA plant eine milliardenschwere Investitionsinitiative zur Entwicklung und Modernisierung von Basketball-Arenen in Europa. Mindestens zehn Milliarden Euro sollen in Spielstätten sowie angrenzende Immobilienprojekte wie Wohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen fließen. Das teilte die NBA am Mittwoch mit.

Die NBA stellt dafür eine Gruppe internationaler Investoren und Finanzunternehmen zusammen. Die Initiative soll die geplante Gründung einer neuen europäischen Basketball-Liga durch die NBA und den Weltverband FIBA unterstützen. Der Start ist für Oktober 2027 vorgesehen. Geplant sind zwölf feste Teilnehmer sowie vier weitere Mannschaften, die sich über ihre nationalen Ligen qualifizieren. Als mögliche Standorte gelten unter anderem London, Paris und Rom.

„Wir haben aus erster Hand erlebt, wie hochmoderne Arenen und die damit verbundenen Entwicklungen Basketballteams und ihre Gemeinden verändern können“, sagte NBA-Commissioner Adam Silver. Ziel sei es, auf den Traditionen des europäischen Basketballs aufzubauen, zugleich das Zuschauererlebnis zu verbessern und zusätzliche Live-Veranstaltungen anzuziehen.

Allerdings gibt es noch erhebliche Hindernisse. Weniger als zwölf Monate vor dem geplanten Start hat die NBA bislang keine Franchise-Verkäufe offiziell bekannt gegeben. Nach Informationen der Financial Times wurden allerdings bereits einige vorläufige Vereinbarungen getroffen. Potenzielle Investoren äußerten demnach Vorbehalte gegen Franchise-Gebühren von bis zu einer Milliarde Dollar. Auch die Gespräche mit der EuroLeague gestalten sich schwierig. Deren 13 Gesellschafterklubs hatten zuletzt ein Kooperationsangebot der NBA abgelehnt.

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Nach einer Studie der von der NBA zitierten Beratungsfirma The Sports Consultancy könnte die neue Liga innerhalb ihrer ersten zehn Jahre europaweit mehr als 24 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung beitragen. Zudem könnten jährlich knapp 15.000 Vollzeitstellen entstehen und insgesamt fast 70 Millionen Zuschauer angezogen werden.