Zum ersten Mal treffen die deutschen Brüder in der NBA aufeinander.

Basketball-Star Franz Wagner hat das erste NBA-Duell mit seinem Bruder Moritz gewonnen – und war dabei der entscheidende Mann. Der Welt- und Europameister führte Orlando Magic zu einem 113:111 bei den Brooklyn Nets, mit 35 Punkten war der jüngere Wagner bester Werfer auf dem Parkett und bestätigte seine starke Form.

„Es war wirklich ganz merkwürdig, ihn da drüben zu sehen. Wir haben so lange zusammen gespielt, da gewöhnt man sich dran und muss erstmal realisieren, dass er auf der anderen Seite spielt“, sagte Wagner, der das Spiel mit einem Sprungwurf zwei Sekunden vor Schluss entschied. In den vergangenen fünf Spielen kam er dreimal auf mindestens 35 Punkte. Nationalspieler Tristan da Silva steuerte für Orlando sechs Punkte bei.

Die Franchise feierte den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Im NBA Cup, zu dem die Begegnung ebenfalls zählte, bleibt Magic zudem ungeschlagen. Die Nets, für die Moritz Wagner mit nur drei Punkten blass blieb, kassierten ihre vierte Niederlage in Folge.

Isaiah Hartenstein fuhr mit Oklahoma City ein 126:120 gegen die New Orleans Pelicans ein, der Center kam dabei auf fünf Punkte. Die Charlotte Hornets mit dem deutschen Rookie Christian Anderson verloren auch bei den Atlanta Hawks mit 97:111, Anderson steuerte vier Punkte für sein Team bei, das derzeit ohne den verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder auskommen muss. Rookie Hannes Steinbach kam nicht zum Einsatz. Die Hornets haben im NBA Cup damit als eines der ersten Teams keine Chance mehr auf das Weiterkommen.