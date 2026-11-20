Der französische Superstar beklagt eine Blase, die er sich durchs Dunken zugezogen hat. An einer Top-Performance hindert ihn die Verletzung nicht.

Basketball-Superstar Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs trotz einer schmerzhaften Blase in der NBA zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Franzose glänzte beim 124:112 gegen die Los Angeles Clippers mit 32 Punkten und elf Rebounds. Nach dem Ende ihrer Serie von zwölf Siegen durch die Niederlage gegen Detroit am Dienstag sind die Spurs damit zurück in der Erfolgsspur.

Wembanyama verzichtete aufgrund seiner Schmerzen bei einem Angriff sogar auf einen Dunk und verwandelte stattdessen als Wurf aus kurzer Distanz oberhalb des Rings. Der Grund: eine Blase, die er sich durch zahlreiche Dunkings zugezogen hatte. „Jedes Mal, wenn ich dunke, bringt mich das um. Ich schleppe diese Blase schon seit wer weiß wie langer Zeit mit mir herum, wegen des Dunkens. Wenn ich es also vermeiden kann, werde ich es vermeiden“, sagte Wembanyama lächelnd.

Spurs schaffen Comeback

San Antonio lag zu Beginn des Schlussviertels noch zurück, setzte sich anschließend aber deutlich ab. Mit 13:3 Siegen zogen die Spurs in der Western Conference mit den Los Angeles Lakers gleich.

Die New York Knicks feierten derweil mit einem knappen 102:99 gegen Minnesota Timberwolves ihren dritten Sieg nacheinander. Die Memphis Grizzlies bauten ihre Erfolgsserie durch ein 126:98 gegen Golden State Warriors auf fünf Spiele aus. Portland setzte sich mit 124:114 gegen Milwaukee durch – für die Bucks war es die zwölfte Niederlage in Serie. Damian Lillard erzielte bei seiner Rückkehr zu seinem früheren Team 33 Punkte.