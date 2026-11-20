Nach der erfolgreichen ersten Staffel werden die Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner bis zur WM 2027 erneut von einem Kamerateam hautnah begleitet.

Die erfolgreiche Doku über die Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner bekommt eine Fortsetzung. Das gab das ZDF am Freitag kurz vor dem ersten NBA-Duell der deutschen Weltmeister als Gegner bekannt.

Nach mehr als vier Millionen Abrufen der ersten Staffel im ZDF-Streamingportal sind vier neue Folgen geplant, die 2028 erscheinen sollen. Gedreht werden soll bis einschließlich der WM 2027 in Katar.

Die Doku um die Brüder Moritz und Franz Wagner wird fortgesetzt Die Doku um die Brüder Moritz und Franz Wagner wird fortgesetzt © IMAGO/Photopress Müller

NBA: Wagner-Brüder treffen in direktem Duell aufeinander

Dabei begleitet die Dokumentation „The Wagner Brothers“ die beiden Berliner Brüder erneut auf und abseits des Basketballfeldes. Sportlich haben sich ihre Wege inzwischen getrennt: Franz Wagner spielt weiterhin für Orlando Magic, während sein vier Jahre älterer Bruder Moritz inzwischen bei den Brooklyn Nets unter Vertrag steht.

Neben ihrem ersten NBA-Duell gegeneinander werden auch die EM 2025, als Franz mit dem DBB-Team den Titel gewann und Moritz zeitgleich nach einer schweren Verletzung um sein Comeback kämpfte, sowie die WM im nächsten Sommer (27. August bis 12. September), bei der die beiden an ihren Triumph von 2023 anknüpfen wollen, von den ZDF-Kameras begleitet.