Der Nationalspieler kassiert mit den Nets die vierte Niederlage im vierten Spiel - weil Jayson Tatum in letzter Sekunde trifft.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat den ersten Sieg mit den Brooklyn Nets in der NBA haarscharf verpasst. Der 29-Jährige musste sich mit seinem neuen Team auch im vierten Saisonspiel mit 124:125 nach Verlängerung denkbar knapp bei den Boston Celtics geschlagen geben.

Tatum versenkt Nets per Buzzer

Jason Tatum besiegelte die vierte Pleite für Wagner und Co. bei seiner 40-Punkte-Show dabei mit einem Buzzer Beater am Ende der Overtime.

Moritz Wagner verliert erneut mit Brooklyn Moritz Wagner verliert erneut mit Brooklyn © picture alliance/AP/SID/Seth Wenig

Wagner steuerte 15 Punkte, drei Assists und vier Rebounds für Brooklyn bei. Die Nets sind Schlusslicht in der Eastern Conference.