Buzzer Beater schockt Wagner und Brooklyn

von SID
28.10.2026 • 06:01 Uhr
Diese Deutschen mischen die NBA auf
2:04
SPORT1

Diese Deutschen mischen die NBA auf

Der Nationalspieler kassiert mit den Nets die vierte Niederlage im vierten Spiel - weil Jayson Tatum in letzter Sekunde trifft.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat den ersten Sieg mit den Brooklyn Nets in der NBA haarscharf verpasst. Der 29-Jährige musste sich mit seinem neuen Team auch im vierten Saisonspiel mit 124:125 nach Verlängerung denkbar knapp bei den Boston Celtics geschlagen geben.

Tatum versenkt Nets per Buzzer

Jason Tatum besiegelte die vierte Pleite für Wagner und Co. bei seiner 40-Punkte-Show dabei mit einem Buzzer Beater am Ende der Overtime.

Moritz Wagner verliert erneut mit Brooklyn
Moritz Wagner verliert erneut mit BrooklynMoritz Wagner verliert erneut mit Brooklyn© picture alliance/AP/SID/Seth Wenig

Weitere News

Wagner steuerte 15 Punkte, drei Assists und vier Rebounds für Brooklyn bei. Die Nets sind Schlusslicht in der Eastern Conference.

NBA Datencenter
  1. Alle News zur NBA
  2. NBA: Der Spielplan
  3. NBA: Die Ergebnisse
  4. NBA: Die Tabellen
  5. NBA: Liveticker