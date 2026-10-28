Buzzer Beater schockt Wagner und Brooklyn
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Der Nationalspieler kassiert mit den Nets die vierte Niederlage im vierten Spiel - weil Jayson Tatum in letzter Sekunde trifft.
Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat den ersten Sieg mit den Brooklyn Nets in der NBA haarscharf verpasst. Der 29-Jährige musste sich mit seinem neuen Team auch im vierten Saisonspiel mit 124:125 nach Verlängerung denkbar knapp bei den Boston Celtics geschlagen geben.
Tatum versenkt Nets per Buzzer
Jason Tatum besiegelte die vierte Pleite für Wagner und Co. bei seiner 40-Punkte-Show dabei mit einem Buzzer Beater am Ende der Overtime.
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Wagner steuerte 15 Punkte, drei Assists und vier Rebounds für Brooklyn bei. Die Nets sind Schlusslicht in der Eastern Conference.