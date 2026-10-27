Für Kawhi Leonard bedeutet seine Verletzung die schnelle Zwangspause nach einer bereits ungewöhnlich kurzen Vorbereitung.

Die Toronto Raptors müssen in der noch jungen NBA-Saison vorerst ohne Basketballstar Kawhi Leonard auskommen.

Der 35 Jahre alte Forward laboriert an einer Schwellung im linken Knie. Strukturelle Schäden konnten in einer MRT-Untersuchung jedoch ausgeschlossen werden, somit fehlt der zweimalige NBA-Champion zunächst mindestens eine Woche. Danach folgt die nächste Untersuchung.

Leonards Zwangspause nach Trade-Wirbel

„Es ist immer frustrierend, wenn man Spielzeit verpasst“, schrieb Leonard auf X: „Ich bin zurückgekommen, um mit diesem Team zu kämpfen und konzentriere mich darauf, wieder zu 100 Prozent fit zu werden. Toronto, ich habe die Liebe seit meiner Rückkehr sehr geschätzt. Ich bin bald zurück.“

Für Leonard bedeutet dies eine schnelle Zwangspause nach einer bereits ungewöhnlich kurzen Vorbereitung. Der US-Amerikaner war erst Mitte September von den Los Angeles Clippers zu den Kanadiern gestoßen. Den bereits im Juni angekündigten Trade hatte die NBA zwischenzeitlich auf Eis gelegt: Für die Bezahlung von Leonard sollen die Clippers die Regeln der Gehaltsobergrenze umgangen haben, erst nach Abschluss der Untersuchungen durfte der siebenmalige Allstar schließlich wechseln.

Für Toronto hatte Leonard bereits in der Saison 2018/2019 gespielt und das Team prompt zum Titel geführt. Die Raptors sind der einzige kanadische NBA-Champion.