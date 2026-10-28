Anthony Edwards fehlt Minnesota nach einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie bis zu zwei Monate.

Hiobsbotschaft für die Minnesota Timberwolves: Star-Guard Anthony Edwards muss sich einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie unterziehen. Nach Informationen von ESPN-Insider Shams Charania fällt der 25-Jährige bis zu zwei Monate aus.

Bereits in der vergangenen Saison kämpfte Edwards mit Knieproblemen. In der ersten Playoff-Runde gegen die Denver Nuggets erlitt er am linken Knie eine Überstreckung samt Knochenprellung, zudem machte ihm eine Entzündung im rechten Knie zu schaffen. Der Ausfall trifft Minnesota hart: Beim jüngsten Spiel gegen Cleveland erzielte Edwards noch 47 Punkte.

So kann Edwards nicht MVP werden

Wolves-Trainer Chris Finch hatte zuletzt noch erklärt, er mache sich keine Sorgen, dass dies ein langfristiges Problem sein könnte. In der vergangenen Saison hatte Edwards insgesamt 21 Partien verpasst.

Ein Ausfall von zwei Monaten würde Edwards daran hindern, die Schwelle von 65 Spielen für die MVP- und All-NBA-Auszeichnungen zu erreichen – beides hätte ihn dazu berechtigt, im kommenden Sommer eine vierjährige „Supermax“-Vertragsverlängerung im Wert von 304 Millionen Dollar zu unterzeichnen, wobei das erste Vertragsjahr 2029/30 beginnen würde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.