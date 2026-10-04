Beim MLB-Titelverteidiger überzeugt Pitcher Tarik Skubal. Jeweils einen Sieg feiern derweil auch die Chicago White Sox und die Milwaukee Brewers.

Die Los Angeles Dodgers sind erfolgreich in die zweite Runde der MLB-Playoffs gestartet. Der Titelverteidiger, der den dritten World-Series-Triumph in Serie anstrebt, gewann zum Auftakt der Best-of-five-Serie gegen die Atlanta Braves 5:3.

Zudem legten die topgesetzten Tampa Bay Rays vor und bezwangen die New York Yankees dank einer überragenden Vorstellung von Pitcher Drew Rasmussen 1:0.

White Sox starten mit Sieg in MLB-Playoffs

Auch die Chicago White Sox gingen in ihrer Division Series in Führung. Nach drei Spielzeiten mit jeweils mindestens 100 Niederlagen bezwang Chicago die Cleveland Guardians 3:0. Munetaka Murakami sorgte mit einem Zwei-Run-Homerun im vierten Inning für die entscheidenden Punkte. Die Milwaukee Brewers besiegten San Diego Padres 3:2 und führen ihre mit 1:0 an.

Beim Dodgers-Match überzeugte Pitcher Tarik Skubal bei seinem ersten Playoff-Start für Los Angeles über sechs Innings und ließ nur zwei Hits zu. Teoscar Hernandez, Kyle Tucker und Max Muncy gelangen Homeruns. „Ich glaube, ich habe einfach versucht, mich der Temperatur da draußen anzupassen“, sagte Skubal angesichts von 38 Grad im Dodgers Stadium: „Es war heiß.“