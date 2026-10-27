Das Team aus Wisconsin kann sich in der Nacht zu Mittwoch erstmals zum MLB-Champion krönen.

Die Milwaukee Brewers stehen dicht vor ihrem ersten Titelgewinn in der Major League Baseball (MLB).

Das Team aus Wisconsin gewann auch Spiel drei der World Series gegen die Tampa Bay Rays mit 10:1 und kann sich in der Nacht zu Mittwoch in Tampa Bay erstmal zum MLB-Champion krönen.

Brewers stellen Inning-Rekord auf

Milwaukee, das im Halbfinale den Titelverteidiger Los Angeles Dodgers ausgeschaltet hatte, hat in den Playoffs nun acht Spiele in Serie gewonnen. Die Brewers stehen zum zweiten Mal nach 1982 in der World Series. Sie kämpfen ebenso wie die Rays, Finalist von 2008 und 2020, um ihren ersten Titel.

Die Entscheidung in Spiel drei fiel im fünften Inning. Milwaukee erzielte dort mit zwei Outs die Rekordmarke von acht Runs in einem World-Series-Inning und verbuchte sieben Hits in Folge. Aus einem 2:0 machten die Brewers innerhalb weniger Minuten eine 10:0-Führung.

„Es war großartig. Wir werden den heutigen Abend genießen. Es war ein großartiger Teamsieg. Aber wir haben noch Arbeit vor uns“, sagte der starke Robert Gasser.