Die Brewers setzen sich erneut mit einem Run Vorsprung gegen die Tampa Bay Rays durch. Ein 2:0 führte in 46 von 57 Fällen zum Titelgewinn.

Die Milwaukee Brewers haben auch das zweite Spiel der World Series in der Major League Baseball (MLB) gewonnen. Beim 5:4 gegen die Tampa Bay Rays holte die beste Mannschaft der regulären Saison ein 0:4 auf. Das erste Spiel der Serie nach dem Modus „best of seven“ hatten die Brewers am Tag zuvor mit 3:2 für sich entschieden.

Brewers auf Kurs World Series

Milwaukee, das im Halbfinale den Titelverteidiger Los Angeles Dodgers ausgeschaltet hatte, hat in den Playoffs nun sieben Spiele in Serie gewonnen. Die Brewers stehen zum zweiten Mal nach 1982 in der World Series. Sie kämpfen ebenso wie die Rays, Finalist von 2008 und 2020, um ihren ersten Titel.

Mannschaften mit einer 2:0-Führung haben in 46 von 57 Fällen die World Series gewonnen. Das dritte Spiel findet am Montag (Ortszeit) im Tropicana Dome von St. Petersburg statt.

Ashbys Strikeout entscheidet neuntes Inning

Die Rays hatten im neunten und letzten regulären Inning noch einmal die Chance, das Spiel zu drehen. Milwaukees Relief Pitcher Aaron Ashby aber gelang gegen Tampa Bays Yandy Diaz der entscheidende Strikeout.