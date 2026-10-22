MLB-Legende Benzinger tot: Sein legendärster Moment ist unvergessen

Die Cincinnati Reds trauern um einen Helden ihrer World-Series-Mannschaft von 1990. Todd Benzinger ist im Alter von 63 Jahren gestorben und hinterlässt tiefe Spuren in der Baseball-Community von Cincinnati.

Die Cincinnati Reds trauern um ihren ehemaligen First Baseman Todd Benzinger. Der World-Series-Sieger von 1990 ist am Mittwoch im Alter von 63 Jahren gestorben. Benzinger spielte von 1989 bis 1991 für die Reds und gehörte zur legendären Meistermannschaft von 1990. Unvergessen blieb dabei der letzte Spielzug der World Series, als er das entscheidende Aus zum Titelgewinn sicherte.

Rick Walls, Geschäftsführer des Hall-of-Fame-Museums der Reds, würdigte den Verstorbenen mit emotionalen Worten. „Todd wird den Reds-Fans für immer in Erinnerung bleiben, weil er den letzten Aus der World Series 1990 gefangen hat, aber diejenigen von uns, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, werden sich an so viel mehr erinnern.“

The Cincinnati Reds are saddened by the passing of former first baseman and 1990 World Series champion Todd Benzinger.



Todd will be remembered with great affection and gratitude for his place in one of the most memorable chapters in Reds history. Our deepest condolences go out… pic.twitter.com/h3P6UWTNn1 — Cincinnati Reds (@Reds) October 22, 2026

Todd Benzinger eng mit Cincinnati verbunden

Auch nach seiner aktiven Karriere blieb Benzinger der Organisation eng verbunden. Er engagierte sich regelmäßig für das Reds Hall of Fame and Museum sowie den Reds Community Fund und war bei Veranstaltungen wie dem Reds Caravan, dem Fantasy Camp und dem Redsfest ein gern gesehener Gast.

Der in Dayton im US-Bundesstaat Kentucky geborene Benzinger wurde 1981 von den Boston Red Sox gedraftet und gab 1987 sein Debüt in der Major League Baseball. Vor der Saison 1989 wechselte er nach Cincinnati.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete Benzinger von 2009 bis 2010 als Manager des Class-A-Teams in Dayton. Darüber hinaus setzte er sich in seiner Heimatregion intensiv für den Jugend-Baseball ein und betreute zahlreiche Nachwuchsspieler.

Mit Benzinger verliert die Reds-Familie nicht nur einen ehemaligen Champion, sondern auch eine Persönlichkeit, die über Jahrzehnte eng mit dem Klub und der Stadt verbunden blieb.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.